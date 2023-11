https://sputniknews.lat/20231103/tribunal-electoral-de-guatemala-confirma-la-suspension-del-partido-del-presidente-electo-1145362925.html

Tribunal Electoral de Guatemala confirma la suspensión del partido del presidente electo

03.11.2023

En declaraciones a la prensa guatemalteca, el portavoz del organismo jurídico, Luis Gerardo Ramírez, dio a conocer la suspensión contra la fuerza política que llevó a Arévalo a la victoria electoral por una mayoría aplastante.La determinación, detalló el vocero, se da en cumplimiento a la orden girada por el juzgado séptimo guatemalteco desde el 12 de julio de 2023, requisito que no había sido atendido porque continuaba en curso el proceso electoral."Se ordenó a solicitud expresa del Ministerio Público como providencia de urgencia que se suspenda provisionalmente la inscripción de persona jurídica del comité para la constitución del partido Movimiento Semilla y del partido político Movimiento Semilla, por lo que no podrá participar en ningún acto político posterior, así como no podrán ser adjudicados cargos a candidatos del partido", expresó entonces.Toda vez que, con la oficialización de resultados del 31 de octubre, el TSE dio por terminado el proceso electoral, procedió al cumplimiento de la orden judicial contra Semilla. El vocero Ramírez subrayó que la determinación únicamente suspende al partido, no lo cancela.Ante tal episodio, el jefe del grupo parlamentario del Movimiento Semilla, Samuel Pérez Álvarez, criticó la decisión procedimental contra su partido.El Ministerio Público guatemalteco, mientras se desenvolvía el proceso electoral, acusó al Movimiento Semilla de falsificar las firmas requeridas para constituirse como fuerza política y anunció una investigación para deslindar responsabilidades.El acto fue interpretado por el presidente electo, los militantes de Semilla y la ciudadanía guatemalteca como un intento por descarrilar los resultados electorales, por lo que respondieron con movilizaciones multitudinarias durante semanas y bloqueos de carreteras, exigiendo la remoción de las autoridades ministeriales.Más allá de la suspensión, el Tribunal Supremo Electoral declaró que "quedan oficializados los resultados de las elecciones de Guatemala 2023, mismos que son inalterables"."Los ciudadanos electos deberán tomar posesión de sus cargos en enero", abundó la institución y recordó que, además del mandatario, se renovaron 4.335 puestos de elección popular con el proceso.El mismo 31 de octubre en que se oficializaron los resultados, el presidente electo emitió un comunicado de unidad, suscrito con diferentes actores sociales, políticos y empresariales de Guatemala, para dar cauce a la transición de poder y llamar a la normalización de la vida pública guatemalteca, luego de semanas de protestas.En su pronunciamiento, Arévalo exigió garantizar el respeto a los resultados, rechazó la criminalización de manifestantes y participantes del proceso electoral, y llamó a la solución pacífica de conflictos.El acuerdo, suscrito por actores como la Cámara de Turismo y la organización Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, fue celebrado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro."Saludamos esta iniciativa del presidente electo Bernardo Arévalo, que contribuye a la gobernabilidad presente y futura de Guatemala", aseveró el funcionario.

