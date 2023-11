https://sputniknews.lat/20231117/conflicto-en-oriente-medio-reventara-el-mercado-del-petroleo-a-nivel-mundial-1145814435.html

Conflicto en Oriente Medio: ¿reventará el mercado del petróleo a nivel mundial?

Control de la geografíaEl estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y desemboca en el Mar Arábigo. Sus aguas pertenecen a Emiratos Árabes, Omán y, precisamente, Irán. Así, este corredor podría utilizarse como arma arrojadiza entre Washington y Teherán.Asimismo, Irán, Emiratos Árabes y Omán, aparte de ser los tres países que controlan el estrecho de Ormuz, también pertenecen a la OPEP+ y acumulan el 16,7% de la producción mundial de crudo, según los registros del mes de agosto [los últimos disponibles] de la Agencia Internacional de la Energía.Además de los tres países mencionados, por el estrecho de Ormuz también fluye petróleo de otras naciones como Arabia Saudí, Iraq, Kuwait y Qatar. Esto provoca que, según los últimos datos de la Administración de Información de Energía de EEUU [EIA por sus siglas en inglés] pertenecientes a 2018, se calcula que, entre una quinta parte del petróleo mundial, se transporte a través de este corredor.En este sentido, y más allá de que ese petróleo que transita el estrecho de Ormuz fluya hasta multitud de países como Arabia Saudí, India, China, Singapur, Corea del Sur, Japón, o incluso EEUU, puede darse una situación que no solo afectaría a estos receptores.El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente puntualiza que esto es lo que se comenta con respecto al crudo. "Pero si se hace un análisis más general de la logística mundial, vemos que entre el estrecho de Ormuz, el golfo de Adén y el canal de Suez, prácticamente sería, no un quinto, sino un cuarto de la logística mundial, logística en todos los sentidos".Un problema más profundoEl analista recuerda cómo en plena pandemia de Covid–19, un gran barco de transporte de mercancías obturó el canal de Suez, lo que causó, de entrada, [pérdidas] de decenas de millones de dólares."El peligro del encarecimiento, incluso, de un determinado momento en el cual no pueda circular el petróleo y muchas otras mercancías por ese sitio geoestratégico para gran parte del mundo, eso está ahí", advierte Gil de San Vicente."¿Qué están pensando [en EEUU] para asegurar que eso [diferentes tipos de mercancías] circule [a través de las aguas de esa región]? Una de las cosas que están pensando, inmediatamente, es asegurar que Israel no se hunda, que Siria sí se hunda, asegurar un régimen fiel a Occidente en Irán –por poner un caso–, es llegar a asegurar un régimen fiel a Occidente en otros países productores de crudo como podría ser, aparte de algunos de Asia y de África, sobre todo, Venezuela. Y ahí están precisamente todos los problemas que se están creando ahora, no solamente con el crudo de Venezuela, sino también con todo el problema de otros minerales estratégicos que hay en el sur de ese país latinoamericano y que están precisamente en poder británico, en poder francés, etc.", observa el analista.

