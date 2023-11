https://sputniknews.lat/20231117/es-posible-el-comercio-internacional-sin-mediacion-estatal--1145824029.html

¿Es posible el comercio internacional sin mediación estatal?

¿Es posible el comercio internacional sin mediación estatal?

El candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, pretende romper relaciones con China y Brasil, los dos principales socios comerciales de su país.

Este domingo 19 el país sudamericano define su nuevo presidente. Son dos opciones: el actual ministro de Economía, Sergio Massa, o el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei.En los últimos días, el candidato libertario no hizo tanto énfasis en algunas de sus propuestas que generaron fuerte reacción, como la idea de dolarizar la economía. Sin embargo, insistió en romper relaciones con China y Brasil en caso de llegar a la Casa Rosada.“Voy a estar alineado con EEUU, Israel y el 'mundo libre'. No quiero saber nada con comunistas, eso no quiere decir que como privados no puedan comercializar con China o con Brasil”, dijo el miércoles 15 en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción el miércoles 15.En diálogo con Contante y Sonante el experto argentino en comercio exterior Miguel Ponce señaló que esa postura demuestra "ignorancia" sobre el funcionamiento de las relaciones internacionales dado que es imposible que "solo se puedan dar entre privados".Brasil es el primer destino de las exportaciones argentinas con 14,2% mientras que China es el segundo con 9.1%, según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario que marcó el 2022 como el año récord de intercambio con el país asiático.Hacia ese país fue el 92% de las ventas internacionales de poroto de soja argentino y el 57% de la carne.De acuerdo con Ponce, en caso de que Milei gane la presidencia y rompa relaciones con China y Brasil, desconocería lo que en Argentina "viene siendo una política de Estado", esto es la necesidad de "desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos".

