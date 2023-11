https://sputniknews.lat/20231116/pensar-el-comercio-sin-el-estado-es-un-sinsentido-el-lado-b-de-la-politica-exterior-de-milei-1145789088.html

"Pensar el comercio sin el Estado es un sinsentido": el lado b de la política exterior de Milei

Dejar el comercio internacional en manos de privados y sin participación estatal es uno de los postulados del candidato presidencial argentino Javier Milei... 16.11.2023, Sputnik Mundo

Que el Estado no participe de las relaciones comerciales del país es una de las propuestas defendidas por el candidato libertario argentino Javier Milei, para quien los acuerdos comerciales deben ser materia exclusiva del sector privado. Durante el último debate de cara al balotaje de este domingo 19 de noviembre, el aspirante presidencial aseguró que "el Estado no tiene que meterse a decir con quién tengo que comercializar y con quién no".La experta sostuvo que "el comercio internacional es un proceso político, entendiendo lo político como lo público, como una capacidad o un área de incumbencia del Estado". Esto es así, agregó, "en tanto se trata del intercambio de bienes y servicios entre actores a través de distintas unidades territoriales que son soberanas". La académica aclaró que el comercio internacional a nivel global se rige bajo una serie de "pautas de conducta" que sirven como elementos de control y remarcó que no es una actividad exclusiva de los sectores empresariales, sino que se lleva adelante en el marco de relaciones interestatales, que se encargan de fijar los aranceles, establecer requisitos técnicos o determinar criterios sanitarios o fitosanitarios. En este punto, enfatizó, "sí o sí necesitamos Estado".Asimismo, Argentina también se rige por normas internacionales. Es miembro desde 1995 de la Organización Mundial del Comercio, que establece las bases para el comercio entre los países y tiene como objetivo que los intercambios se realicen de forma fluida.La especialista, además, aseguró que las relaciones comerciales se complejizan si se pone la mirada en la dinámica entre las relaciones políticas y diplomáticas, junto con los flujos de comercio."A partir del Brexit y la elección de Trump en EEUU cambia la dinámica de la globalización. Vemos una vinculación más estrecha entre conflictos políticos diplomáticos, competencias entre Estados y comercios. Aparecen guerras comerciales", apuntó.A esto se suma que, según la experta, "hay crecientemente una idea de los gobiernos de arrastrar el comercio y la inversión hacia aquellos países que son amigos". Es en ese contexto en el que "las relaciones político diplomáticas se vuelven fundamentales para una inserción internacional estratégica".Durante su campaña, Milei aseguró que no mantendría relaciones diplomáticas con los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil ni Xi Jinping en China. Para la experta, en la postura del candidato libertario hay un "solapamiento entre lo político y lo político-partidario" que deja en evidencia una confusión respecto al funcionamiento del comercio internacional y una "lectura muy ideológica" de las relaciones internacionales.Pero, además, esa postura perjudicaría el flujo comercial a esos destinos, ya que, según la especialista, estudios marcan que cuando hay conflictos de tipo político entre países el comercio internacional cae."Va a ser muy complejo para cualquier exportador sortear alguna dificultad que emerge en el escenario de su operatoria de comercio exterior", advirtió Zelicovich y agregó que los exportadores no tendrán protección ante barreras arancelarias o nuevos requisitos técnicos.

