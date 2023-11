https://sputniknews.lat/20231113/ultimo-debate-presidencial-en-argentina-los-indecisos-se-van-con-sabor-a-nada-1145701719.html

Último debate presidencial en Argentina: "Los indecisos se van con sabor a nada"

Último debate presidencial en Argentina: "Los indecisos se van con sabor a nada"

Sergio Massa y Javier Milei se vieron cara a cara por última vez antes de la segunda vuelta del 19 de noviembre. Por otro lado, David Cameron vuelve al Gabinete del Reino Unido como ministro de Relaciones Exteriores.

2023-11-13T21:35+0000

2023-11-13T21:35+0000

2023-11-13T21:35+0000

cara o ceca

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

sergio massa

javier milei

política

david cameron

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0d/1145701867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f49be6826cecac5df8994901b708915.png

Último debate presidencial en Argentina: "Los indecisos se van con sabor a nada" Último debate presidencial en Argentina: "Los indecisos se van con sabor a nada"

A siete días del llamado a las urnas en el que se definirá al próximo gobernante del país, el oficialista Sergio Massa y el opositor Javier Milei se midieron en un encuentro signado por la cautela y la idea de no arriesgar demasiado.En diálogo con Cara o Ceca, el politólogo Máximo Reina sostuvo que "pasó lo que más temíamos: que no pase nada. Los que estaban indecisos en la previa, se fueron de la misma manera, con sabor a nada".Según el investigador del Observatorio PULSAR de la Universidad de Buenos Aires, "Massa cumplió sus objetivos y Milei volvió a ser el personaje más auténtico que habíamos conocido al principio de la campaña".El consultor consideró que ambos contendientes apostaron por seducir a una porción del electorado que aún no ha definido a quién apoyará: "hay búsqueda del voto indeciso, sobre todo por parte de Massa, que intenta moderarse y dar una imagen ligada a la unión nacional. En Milei no lo veo tanto, porque mostró un discurso más combativo, similar al que venía teniendo".Cambios en el Gobierno del Reino UnidoEl primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, destituyó a su ministra del Interior Suella Braverman, y dio la sorpresa al designar como canciller David Cameron, ex premier. La expulsión de Braverman llega tras la polémica desatada por la crítica a la policía, a la que acusó de favorecer las manifestaciones a favor de Palestina..En diálogo con Cara o Ceca, Cristian Blicharsky -periodista argentino en Reino Unido- afirmó que "Braverman ha sido muy criticada por sus duros dichos anti inmigración y racistas. Su nombre había sonado para primera ministra, pero al final fueron por Sunat porque su imagen era muy radical"."Cameron goza de una relativa buena imagen. Ha cambiado de posición varias veces sobre el Brexit, pero terminó respaldándolo", dijo el periodista.

argentina

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones, sergio massa, javier milei