"Si fueras Pinocho, ya me habrías lastimado": Milei y Massa se encaran antes del balotaje | Videos

En el último debate antes de la segunda vuelta de las elecciones de Argentina, Sergio Massa y Javier Milei entraron en una guerra narrativa que estuvo exenta... 13.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-13T04:37+0000

2023-11-13T04:37+0000

2023-11-13T04:45+0000

américa latina

argentina

javier milei

sergio massa

política

elecciones generales en argentina (2023)

A siete días de los comicios, el candidato del oficialismo y el abanderado del movimiento La Libertad Avanza se liaron en una discusión sobre quién tendrá mayores capacidades para gobernar una nación endeudada, con niveles inflacionarios récord y una sociedad polarizada. Uno de los momentos centrales del último debate rumbo al balotaje del próximo 19 de noviembre fue cuando Massa presionó a Milei para que explicara de qué forma iba a dolarizar la economía argentina. Y aunque el candidato de derecha reiteró que sí piensa hacerlo —"sí, vamos a dolarizar la economía"—, no detalló cómo. Al no haber respuesta de parte de Milei, el actual ministro de Economía señaló que los planes económicos del autodenominado libertario solo podían concretarse "apropiándose de los ahorros de la gente". "Estamos ante alguien que mintió toda la campaña o miente esta noche", acusó Massa a Milei en algún momento del debate, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, Milei no se quedó callado y le replicó: "Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado dice la verdad. Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo". Ante la crisis económica por la que atraviesan millones de familias en el país sudamericano, Sergio Massa prometió crear dos nuevos millones de puestos de trabajo formal registrado. "Para eso elegí un camino que tiene incentivos, por un lado, puestos por el Estado y, por otro lado, esfuerzos puestos por empresarios y trabajadores", explicó Massa. Javier Milei, sin embargo, descalificó todas las promesas de su oponente, argumentando que el kirchnerismo que representa Massa fue el verdadero responsable de que la sociedad argentina esté hundida en una crisis. Por otro lado, el candidato del oficialismo indicó que las posturas de Milei en torno a la economía podrían llevar a Argentina a una habitación sin salida, sobre todo porque el abanderado de La Libertad Avanza no desea tener relaciones comerciales con China y tiene prejuicios —según Massa— sobre Brasil, y esas dos naciones son los principales socios comerciales de Buenos Aires. La respuesta de Milei ante dichos comentarios fue la que siempre dio a lo largo de su campaña: no le interesan países guiados por que él considera supuestas ideologías socialistas. En cambio, dijo, haría una alianza con Estados Unidos e Israel en caso de llegar la presidencia. "Por prejuicio ideológico vas a dejar dos millones de argentinos en la calle", advirtió Massa, quien recordó que el comercio de Argentina con China y Brasil genera ingresos por 28.000 millones de dólares. Milei, sin embargo, desestimó esos cálculos y llamó "corrupto y comunista" al presidente brasileño Lula da Silva. En general, el debate abordó seis áreas, aunque en realidad ninguno sirvió para que los candidatos desarrollaran a detalle sus propuestas. Estos seis ejes temáticos fueron economía; relaciones internacionales; educación y salud; producción y trabajo; seguridad y derechos humanos, y convivencia democrática.

argentina

2023

