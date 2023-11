https://sputniknews.lat/20231115/argentina-massa-se-perfila-como-favorito-a-ganar-la-presidencia-1145734555.html

Argentina: Massa se perfila como favorito a ganar la Presidencia

Luego del debate presidencial en Argentina entre Sergio Massa y Javier Milei, el analista argentino Nestor Piccone dialogó con GPS Internacional para analizar... 15.11.2023, Sputnik Mundo

Haciendo gala de su vasta experiencia en política, el candidato oficialista, Sergio Massa, manejó los hilos y tiempos de la discusión, obligando al opositor, el libertario Javier Milei, a un examen constante para marcar sus contradicciones. En este marco, "si bien pareciera que el debate fue un empate, viendo las repercusión mediática posterior, Milei quedó casi en ridículo en relación a su oponente", aseveró. Realmente Massa "se preparó muy bien y fue supo manejar los tiempos", añadió Piccone.Sobre ello, Massa "pareció un profesor o un periodista agudo, incisivo y agresivo, preguntándole a un político que estaba endeble casi desde un comienzo", aseguró. Hoy "aparecen candidatos de Juntos por el Cambio diciendo que van a votar a Massa y que advierten que no se puede votar a Milei porque carece de capacidad, incluso para manejar un debate", indicó. En este sentido, "luego de un clima de mucha tensión se advierte cierto alivio", sostuvo el periodista argentino.Massa se preparó mejor para el último debate previo al balotajeAmbos candidatos "estuvieron muy atados a lo que se prepararon, aunque se pudo ver que Massa se preparó mejor, por lo que dominó la escena todo el tiempo", expresó. Por ese motivo, "este debate tuvo un resultado malo para Milei", indicó. El resultado "también se está midiendo por lo que dice mucha gente, inclusive los que lo apoyan y no han podido salir a defenderlo", dijo. En este marco, "estamos entre un candidato que defiende la democracia y otro que cree en la extinción del Estado", concluyó.¿Cómo incide EEUU en la política interna de Perú?Es clarísimo que "hay una negociación entre el Gobierno de Boluarte con el Departamento de Estado de EEUU", dijo a Sputnik el analista Ricardo Soberón.La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, renunció este 6 de noviembre a su cargo tras ser blanco de críticas por una fallida reunión entre la presidenta, Dina Boluarte, y el mandatario estadounidense, Joe Biden, en Washington. En este marco, "más del 84% de la población desaprueba el Gobierno de Boluarte", dijo. Es por ello que "esta señora intenta buscar en el exterior lo que no ha logrado a nivel interno, que es algo de legitimidad", sostuvo. Sin embargo, "su nivel de aislamiento es absoluto", aseveró.En América Latina, "salvo los Gobierno de Paraguay o Ecuador, el resto trata en lo posible de no sacarse fotos con Boluarte", aseveró. La no realización de una reunión con Biden constituyó "la mayor vergüenza y papelón de una cancillería que históricamente ha tenido un rol profesional y que hoy se encuentra a discreción del poder político de turno", señaló. De todas maneras, "es clarísimo que hay un rol de negociación entre el Gobierno de Boluarte con el Departamento de Estado de EEUU", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

