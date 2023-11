https://sputniknews.lat/20231110/cualquier-error-se-pagara-caro-massa-y-milei-cara-a-cara-en-el-ultimo-debate-en-argentina-1145630012.html

"Cualquier error se pagará caro": Massa y Milei, cara a cara en el último debate en Argentina

"Cualquier error se pagará caro": Massa y Milei, cara a cara en el último debate en Argentina

Los candidatos a la presidencia de Argentina se medirán el 12 de noviembre bajo la mirada de millones de connacionales. Regido por reglas más laxas que en las... 10.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-10T23:47+0000

2023-11-10T23:47+0000

2023-11-10T23:47+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

argentina

javier milei

sergio massa

mauricio macri

política

elecciones generales en argentina (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1a/1145132501_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6d143473742c2e9d2c7c0ab52e83266a.jpg

Eludir polémicas, consolidar apoyos y seducir a los indecisos: el mantra que se repite en los comandos de campaña del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y del opositor Javier Milei (La Libertad Avanza), tiene como norte la última instancia de peso previa al balotaje del 19 de noviembre.Ante un cúmulo de estudios que auguran una reñida disputa, el último debate de los candidatos puede definir el rumbo de la elección.El 12 de noviembre, ambos contendientes se presentarán en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para debatir sus programas de trabajo y discutir sobre seis ejes temáticos: economía; relaciones internacionales; educación y salud; producción y trabajo; seguridad y derechos humanos, y convivencia democrática.Regido por la Ley 27.337, que obliga a los aspirantes a asistir pese a cualquier justificación, el encuentro incorporará novedades distintivas respecto a los debates previos.La Cámara Nacional Electoral confirmó que los núcleos temáticos serán divididos en dos bloques. El minuto de apertura corresponderá a Massa, mientras que el cierre estará a cargo de Milei. Podrán exponer por seis minutos, pero limitándose a 120 segundos de discurso seguidos.Una de las principales novedades consiste en que no habrá "derechos a réplica", sino que los candidatos podrán responderse entre sí, pero sin interrupciones.Pese a que el líder de La Libertad Avanza había solicitado formalmente que se pudiera contar con apuntes para leer durante las exposiciones, el organismo oficial optó por no alterar las reglas originales de la instancia y rechazó el pedido.Apostar a lo seguro"Hay mucha expectativa puesta desde la sociedad. Lo mejor que puede pasar a cada candidato es que no pase nada: que no haya polémicas que los perjudiquen. Ambos comandos de campaña saben que la disputa es muy reñida y que cualquier error se pagará caro", dice a Sputnik el sociólogo Máximo Reina, investigador del observatorio PULSAR de la Universidad de Buenos Aires.Como si de un imperativo de la consultoría política se tratase, el especialista destaca que la moderación constituye un activo fundamental para intentar captar a quienes no optaron por ningúna alternativa: Massa cosechó el 36,78% de los votos en la primera vuelta, mientras que Milei obtuvo el 29,99% de las preferencias, con más de un 20% de ausentismo.El formato del encuentro, no obstante, también desempeña un papel de peso, dada la mayor laxitud que profesa su reglamentación. "Por rasgos de su personalidad y por sus más de 25 años de trayectoria política, Massa podría verse favorecido, ya que a Milei se lo percibe demasiado autocontrolado, intentando no caer en declaraciones o gestos violentos que pudieran ahuyentar a un potencial votante", explica a Sputnik el especialista en consultoría política Pablo Romá, director de la firma del ámbito Circuitos.El carácter histriónico del economista outsider —que tantos frutos le rindió para dar el salto a la televisión y de ahí a la política en menos de cinco años— puede redundar en un obstáculo para la misión de atraer a votantes indecisos.Golpes de efectoMás allá de las formalidades, los analistas remarcan que uno de los flancos a explotar por el líder de La Libertad Avanza consiste en la elevada inflación que sufre el país, por la cual debe responder Massa, en tanto ministro de Economía del Gobierno."El punto más débil del oficialismo es la economía, pero sin embargo ha logrado diferenciarse de la gestión de Alberto Fernández hasta su llegada. Hay que ver cuántas balas le entran en ese contexto", advierte Romá.Tras formalizar su alianza con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) —y con la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, después de que quedara fuera de la carrera electoral—, Milei ha optado por modificar su discurso, pasando de la "lucha contra la casta política" a la "defensa del cambio" frente a la continuidad.Según el titular de Circuitos, "el acuerdo con Macri condicionó al libertario respecto a su construcción discursiva, porque las ideas aparecen algo más difusas". Precisamente, este puede ser un objeto de la alocución de Sergio Massa: el repentino movimiento de posición del economista.Probablemente, uno de los puntos de mayor voltaje en el careo sea la discusión abierta por La Libertad Avanza en torno a la última dictadura cívico militar (1976-1983), signada por su comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado.En boca de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, la fuerza política ha puesto en duda en reiteradas oportunidades la emblemática cifra de los 30.000 detenidos-desaparecidos por el régimen militar.Este sensible capítulo, de ser explotado por el candidato peronista puede generarle más perjuicios que beneficios a Milei. "Si Milei mantiene su tesis casi negacionista de la dictadura puede alejar a votantes moderados que aún no se inclinaron por él pero que se rehúsan a apoyar a Massa", expresa.Movimiento pendularSi algo ha caracterizado todo el año electoral fue la imprevisibilidad con la que se encararon los distintos comicios, cuyos resultados supusieron una sorpresa para la mayoría de los analistas. Sobre ese manto de incertidumbre se inscribe la paridad que las encuestas más prestigiosas marcan, a pocos días de la elección.En ese clima reñido, marcado por el descontento, el factor que incline la balanza puede ser tan simple como aquello que se juzgue. Romá explica concretamente: "Si lo que se debate es la gestión de Massa, gana Milei. Pero si se debaten las propuestas de Milei, como la dolarización, gana Massa"."En octubre el 'miedo' le ganó al 'cambio', y por eso salió fortalecido el oficialista. La clave es ver cómo se ordenan estos factores hacia el balotaje", concluye el consultor.

https://sputniknews.lat/20231005/para-que-sirven-los-debates-presidenciales-los-de-argentina-y-ecuador-reviven-la-pregunta-1144392712.html

https://sputniknews.lat/20231109/el-ministerio-de-economia-la-oferta-de-sergio-massa-para-terminar-la-grieta-en-argentina-1145553060.html

https://sputniknews.lat/20231108/mauricio-macri-en-la-mira-favorecio-la-fuga-de-capitales-con-el-prestamo-del-fondo-monetario-1145519346.html

https://sputniknews.lat/20231002/las-propuestas-de-massa-y-el-negacionismo-de-milei-el-primer-debate-de-candidatos-en-argentina-1144301959.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

💬 opinión y análisis, argentina, javier milei, sergio massa, mauricio macri, política, elecciones generales en argentina (2023)