https://sputniknews.lat/20231108/mauricio-macri-en-la-mira-favorecio-la-fuga-de-capitales-con-el-prestamo-del-fondo-monetario-1145519346.html

Mauricio Macri en la mira: ¿favoreció la fuga de capitales con el préstamo del Fondo Monetario?

Mauricio Macri en la mira: ¿favoreció la fuga de capitales con el préstamo del Fondo Monetario?

Una oficina autónoma investigará si el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina en 2018 fue utilizado por el Gobierno de... 08.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-08T04:28+0000

2023-11-08T04:28+0000

2023-11-08T04:28+0000

américa latina

fondo monetario internacional (fmi)

mauricio macri

argentina

sergio massa

préstamo

deuda

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

inflación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109029/56/1090295627_0:46:3493:2011_1920x0_80_0_0_581fdce160017a3be695ed5730c9d77b.jpg

El préstamo solicitado por la Administración de Mauricio Macri (2015-2019) estará bajo la lupa de la Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés), una unidad autónoma al Fondo Monetario Internacional. La unidad enviará una comisión investigadora a Argentina para estudiar la aplicación de la política de acceso excepcional del crédito de unos 45.000 millones de dólares otorgados al país latinoamericano en 2018.La investigación comenzará a fines de noviembre, según adelantó el candidato presidencial oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, al canal televisivo LN+. De acuerdo al presidenciable, la revisión estaría centrada en "la fuga de capitales" que pudo haber sido favorecida a partir del préstamo.Massa explicó que la revisión se centrará en "el 66% que según la Auditoría General de la Nación no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión".Para el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la investigación podría demostrar si hubo injerencia desmedida de intereses políticos en el acuerdo y en el uso que el Gobierno de Macri le dio a los desembolsos.A los ojos de Nemiña, los resultados de la investigación de la IEO podrían servir para que el organismo revea sus prácticas con relación al monitoreo y el control de los desembolsos que hace sobre los países que piden acceso excepcional, consideró.En ese sentido, Nemiña sostuvo que el organismo financiero internacional podría proteger sus recursos y asegurarse de que tengan un uso eficiente, solicitando a los países "que establezcan los recaudos para limitar la fuga de capitales en esos desembolsos", de forma que se eviten crisis financieras.Los acuerdos de acceso excepcionalEl experto explicó que los acuerdos de acceso excepcional requieren una aprobación particular por parte del directorio ejecutivo del FMI, además de cumplir una serie de requisitos. Esto porque las solicitudes superan el límite que ofrece el organismo a sus países miembros."Cuando los países miembros del FMI tienen una cuota, esta cuota establece un límite de acceso a los recursos del FMI, cuyo máximo es 435%. Por ejemplo, un país que tiene una cuota de 1.000 millones de dólares puede acceder hasta 4.350 millones de dólares de financiamiento", explicó. De todas maneras, los países pueden solicitar montos mayores, aunque son considerados pedidos excepcionales."Los acuerdos de acceso excepcional suelen ser acuerdos de alta sensibilidad política y, por ende, ponen en cuestión intereses políticos, financieros y hasta de seguridad", sostuvo Nemiña, señalando que muchos actores procuran incidir en esta decisión en la que están en juego muchos de los recursos del fondo.Para el especialista, el aprobado a la Argentina en 2018 "es un caso paradigmático" porque se trata de "un acuerdo mal diseñado que otorgó un desembolso muy alto, que no cuidó los recursos del organismo, de la comunidad internacional, y que tampoco cuidó el uso de estos recursos y que permitió la fuga de capitales".En ese sentido, este préstamo generó no solo un problema para la comunidad internacional, sino para el mismo país sudamericano, que enfrenta el desafío del pago de la deuda, consideró.AntecedentesNo es la primera oportunidad en que se investiga el crédito otorgado por el FMI a Argentina. El especialista recordó que una indagatoria de la justicia del país latinoamericano "determinó que el crédito otorgado con el FMI no cumplió con los requerimientos administrativos que establece el funcionamiento del Estado para tal fin" y agregó que faltaron "informes previos".A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó en mayo de 2023 un informe donde advirtió sobre irregularidades en la deuda con el FMI, destacando incumplimientos normativos, falta de evaluaciones técnicas efectivas, así como de asesoramiento adecuado en gestión de riesgos tanto operativos como financieros.En ese estudio "se demostró que una parte, como mínimo un tercio de los desembolsos que hizo el FMI en el marco del stand by que se aprobó bajo el Gobierno de Macri, fue utilizado para financiar la fuga de capitales", señaló Nemiña.Esta situación viola "lo estipulado en el artículo seis del FMI, que establece que los recursos del Fondo no pueden usarse para sostener una salida de capitales durante mucho tiempo y muy persistente", agregó.Otro antecedente es un análisis que realizó el propio FMI en ocasión de la firma del acuerdo de facilidades extendidas en 2022, apuntó.Para Nemiña, la investigación que realicen los funcionarios del IEO podría darle "impulso" a la causa judicial iniciada por la justicia argentina.

https://sputniknews.lat/20230815/el-fmi-contacta-a-javier-milei-por-la-deuda-argentina-de-44000-millones-de-dolares-1142682495.html

https://sputniknews.lat/20230723/argentina-y-el-fmi-alcanzan-un-acuerdo-para-el-pago-de-deuda--1141846297.html

https://sputniknews.lat/20231003/argentina-paga-otros-190-millones-de-dolares-al-club-de-paris-1144366447.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

fondo monetario internacional (fmi), mauricio macri, argentina, sergio massa, préstamo, deuda, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, inflación