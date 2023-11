https://sputniknews.lat/20231109/el-ministerio-de-economia-la-oferta-de-sergio-massa-para-terminar-la-grieta-en-argentina-1145553060.html

El Ministerio de Economía: la oferta de Sergio Massa para "terminar la grieta" en Argentina

A menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral en Argentina, el presidenciable oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa reveló que, de llegar a la Casa Rosada (sede del ejecutivo), designará a un titular de la dependencia aún a su cargo que no pertenezca a su partido político."Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político", aseguró el dirigente a la radio cordobesa Cadena 3, en el marco de una recorrida por varias provincias. Sin embargo, el aspirante presidencial evitó dar nombres de quién lo sucedería.Para el experto, Massa intenta mostrarse como "el candidato de la unión nacional, con un discurso que busca terminar la grieta y con la necesidad de incorporar a todos los sectores que quieran estar dentro del campo democrático".En esa línea, el aspirante también adelantó que la mitad del directorio del Banco Central será integrado por representantes del principal bloque de la oposición, "para que haya control" dentro del organismo.Del Río subrayó que el candidato buscará garantizar la continuidad de ciertas políticas sociales, pero mientras incorpora cambios en el Ministerio de Economía y otras dependencias, convocando a una "coalición política".Esto debido a que, según el experto, los argentinos buscan un cambio pero no una ruptura. "Más que un rechazo al peronismo en la economía" se busca que se incorporen "cambios en la propuesta económica", aseguró Del Río, señalando que Massa "quiere liderar esa reconstrucción".Los posibles ministros de la dependencia económicaAún no hay anuncios oficiales de quiénes conformarán el gabinete de Massa en caso de ganar las elecciones; sin embargo, algunos nombres resuenan entre analistas y diversos medios de comunicación argentinos.Del Río consideró que no adelantar nombres es parte de la estrategia de campaña de Massa, que más que ratificar designaciones busca generar "la idea de amplitud" del frente político que pretende encabezar. De todas maneras, ya resuenan algunas figuras, como el expresidente del Banco Nación Carlos Melconian y el expresidente del Banco Central Martín Redrado.Melconian era la apuesta en materia económica de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, mientras que Redrado integraba el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, candidato de la misma coalición que quedó fuera de la contienda electoral en las primarias de agosto.Algunas similitudes con las elecciones brasileñasPara el especialista, radicado en Brasil, la campaña de Massa tiene algunas similitudes con la campaña de Luiz Inacio Lula da Silva para las elecciones presidenciales de 2022. El entonces candidato del Partido de los Trabajadores incorporó en su fórmula presidencial al exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, quien fue dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de derecha moderada."Toda la centroizquierda e izquierda quedó boquiabierta" por la acción de Lula, apuntó el especialista. Para el experto, el hoy mandatario lusófono demostró "la necesidad de incorporar sectores de centro y derecha en su campaña política para poder ser competitivo y ganar al candidato oficial de ese momento, Jair Bolsonaro".En el caso argentino, si bien Massa apuesta a llegar a la presidencia con Agustín Rossi, el jefe de Gabinete del actual mandatario Alberto Fernández, ha anunciado que sorteará las diferencias políticas y conformará un Gobierno "con los mejores", más allá de sus orígenes políticos.El especialista valoró que la conformación de la fórmula presidencial de Lula fue una estrategia acertada para la contienda electoral de Brasil y recordó "el poco margen" que tuvo el triunfo del dirigente sobre su rival, en lo que fueron consideradas las elecciones más reñidas en la historia del país.En Argentina, también se aguarda un reñido balotaje. Si bien el oficialista Massa se posicionó como el favorito de la primera vuelta, donde obtuvo el 36,68% de los votos, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei logró 29,98% de los apoyos. El sector político que lo acompaña, considerado de derecha radical, fue fundado por el economista libertario en 2021 y ha sido avasallante en la esfera política, destronando a la principal fuerza opositora, la coalición de Juntos por el Cambio.

