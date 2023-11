Estos son los países más grandes del mundo

https://sputniknews.lat/20231117/estos-son-los-paises-mas-grandes-del-mundo-1145798197.html

Top 10 de los países con más territorio del mundoLa dimensión territorial de una nación desempeña un papel fundamental al evaluar su posición a nivel global. No solo afecta su capacidad para albergar a una población significativa, sino que incide en su potencial económico y en la riqueza de recursos naturales bajo su dominio. Una extensión geográfica considerable de un país puede llegar a ser un factor decisivo en su influencia en la política mundial, otorgándole una base para la diversidad de recursos y la habilidad de ejercer poder en distintas regiones.RusiaEs un país colosal que abarca dos continentes, Asia y Europa. Con sus impresionantes 17,12 millones de kilómetros cuadrados, la mayor parte es terreno llano, pero la diversidad geográfica va desde la tundra ártica hasta las estepas secas y las imponentes cadenas montañosas, destacando el majestuoso monte Elbrus, la cima más alta de Europa.La naturaleza rusa es verdaderamente única, poseyendo un 60% de su territorio cubierto por permafrost y extensos bosques de taiga, que ostentan el título del bioambiente terrestre más extenso del planeta. Aunque los trópicos no forman parte de su paisaje, el sur del país experimenta veranos húmedos. Además, bajo la aparentemente gélida superficie yace un tesoro: vastas reservas de petróleo. Sin embargo, la extracción enfrenta desafíos considerables en términos de costos y dificultades técnicas, lo que ha llevado a que gran parte de esta riqueza petrolífera rusa permanezca inexplorada.CanadáEs el segundo país más extenso del globo, abarcando una impresionante área de 9,98 millones de kilómetros cuadrados y compartiendo límites casi únicamente con Estados Unidos. El rey Carlos III del Reino Unido designa al gobernador general como jefe del poder ejecutivo del país.Canadá, en Norteamérica, despliega su grandeza de manera majestuosa. En la mitad occidental, las imponentes Montañas Rocosas se elevan de norte a sur, mientras que las extensas praderas de la misma región ofrecen terreno fértil para el cultivo de cereales y colza. En el este, se encuentra el núcleo del país, hogar de destacadas ciudades como Toronto, Montreal y la capital nacional, Ottawa. Una tierra rica en diversidad geográfica y cultural.ChinaMás de 1.400 millones de individuos habitan en una extensión territorial de 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Este país colinda con 14 naciones distintas, incluyendo Afganistán al oeste, Rusia al norte y Vietnam al sur. Se erige como la nación más extensa de Asia. En términos topográficos, China presenta una diversidad notable, con montañas que abarcan gran parte de su territorio, así como desiertos, mesetas, depresiones, llanuras y tierras altas.EEUUEl territorio de Estados Unidos ocupa la superficie de 9,37 millones de kilómetros cuadrados. Este país de América del Norte tiene acceso a los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico. Además del territorio principal, EEUU tiene 5 territorios subordinados a distancia.El país limita al norte con Canadá y al sur con México. Estados Unidos comparte frontera marítima con Rusia al oeste y con Cuba al este. El país está bordeado por el océano Ártico al norte, el océano Atlántico al este y el océano Pacífico al oeste.BrasilEs el quinto país más grande del mundo, con unos enormes 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Bañado por las aguas del océano Atlántico, se extiende desde la costa este hasta el corazón del continente. Brasil se destaca como una potencia agrario-industrial con un alto índice de desarrollo, siendo el hogar del sector industrial más avanzado de América Latina, donde se produce una amplia variedad de productos.Al sur, tiene fronteras terrestres con Uruguay; al suroeste, con Argentina y Paraguay; al oeste, con Bolivia y Perú; al noroeste, con Colombia; y al norte, con Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.AustraliaSu nombre coincide con el continente que ocupa. Con casi 7,7 millones de kilómetros cuadrados de territorio, es la joya de Oceanía y, de hecho, el país más grande de la región. Tres cuartas partes de su extensión están cubiertas por desiertos y semidesiertos. Es hogar de una fauna única que incluye canguros, koalas, armadillos y muchas otras especies inusuales. Sin duda es una tierra de contrastes que va desde vibrantes ciudades hasta sus vastos paisajes desérticos.La IndiaEl séptimo puesto entre los países más extensos del mundo corresponde con justicia a la India. Su territorio ocupa nada menos que unos 3,28 millones de kilómetros cuadrados. Este misterioso país, poseedor de una rica cultura, estuvo durante siglos bajo la influencia de otros Estados y solo en 1947 obtuvo su independencia del Reino Unido.Tiene fronteras terrestres con Bangladesh, Nepal, Birmania y China al noreste, y con Pakistán y Afganistán al noroeste. También limita por mar al sur con Sri Lanka, país del que India está separada por el estrecho de Polk, con Indonesia limita al sureste y con las Maldivas al suroeste.ArgentinaEste país latinoamericano ocupa el octavo número en la lista. Situado en Sudamérica, solo es superado por Brasil en extensión, ya que la superficie de Argentina es de 2,79 millones kilómetros cuadrados. Posee frontera con Chile al oeste, Bolivia y Paraguay al norte, y Brasil y Uruguay al noreste.En la antigüedad, estas tierras estaban habitadas por tribus indias, y luego del descubrimiento de América, llegaron y se asentaron aquí los conquistadores españoles, bajo cuyo dominio estuvo Argentina hasta principios del siglo XIX, cuando en 1816 declaró su independencia.KazajistánEl noveno puesto en extensión territorial pertenece a Kazajistán, aunque ocupa el cuarto lugar entre los estados asiáticos. La mayor parte de Kazajistán se encuentra en Asia, pero al oeste enfrenta a Europa oriental; su superficie total es de 2,72 millones kilómetros cuadrados.Históricamente, estos territorios estuvieron ocupados por turcos y pueblos de habla iraní, incluidos los escitas. Mucho más tarde, en el siglo XVII, las estepas de Kazajistán pasaron a estar bajo control del Estado ruso, y desde diciembre de 1991 Kazajistán pasó a ser un país independiente.Al norte y al oeste se extiende una enorme frontera con Rusia, que es la frontera terrestre continua más larga del mundo. Limita al suroeste con Turkmenistán, al sur con Uzbekistán y Kirguistán, y al este con China.ArgeliaLa más pequeña entre las grandes es la República Argelina Democrática y Popular, que ocupa una amplia zona del norte de África y tiene acceso al mar Mediterráneo. Su superficie es de 2,38 millones kilómetros cuadrados.No obtuvo la independencia sino hasta 1962, ya que anteriormente fue colonia de distintos países, principalmente de Francia. En la actualidad es una república islámica presidencialista con medicina y educación gratuitas, aunque estas industrias hoy en día no son del mejor nivel y calidad.Argelia está bañada por las aguas del mar Mediterráneo al norte. Limita al oeste con Marruecos, al suroeste con Mauritania y Mali, al sureste con Níger y al este con Libia y Túnez.El país latinoamericano con mayor superficieBrasil es un verdadero gigante en Sudamérica, tanto en tamaño como en población. Su singularidad se destaca al ser el único país de habla portuguesa en todo el continente americano y, de hecho, es la nación lusófona más extensa del mundo.Su historia es rica y está marcada por la colonización portuguesa, desde el desembarco de Pedro Álvares Cabral en 1500 hasta la declaración de independencia en 1822, estableciendo el Imperio Brasileño. Luego, en 1889, se dio paso a la instauración de la república. Aunque su actual forma de gobierno como república federal se estableció en 1889, las raíces parlamentarias se remontan a 1824, cuando se ratificó la primera constitución.La Constitución actual de Brasil lo define como una república federal, una unión que abarca el Distrito Federal, 26 estados y 5.564 municipios. Un país con una historia rica y una diversidad impresionante.'Ranking' de los países más poblados del mundoLa India, con una población de 1.430 millones de personas, durante el primer semestre de 2023 superó a China, que cuenta con 1.422 millones de personas. Antes de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ocupaba el tercer lugar en términos de población, y después de su colapso, Estados Unidos asumió ese puesto con 336 millones de habitantes. En la lista le siguen Indonesia con 280 millones, Pakistán con 227 millones y Brasil con 217 millones.No obstante, según las estimaciones de la ONU, África será el epicentro del crecimiento demográfico hasta el año 2050. Este continente ostenta la tasa de crecimiento más acelerada en comparación con otras importantes regiones. Se proyecta que la población del África subsahariana se duplicará para el año 2050.

