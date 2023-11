https://sputniknews.lat/20231117/la-bala-no-erra-al-negro-sobre-el-racismo-y-la-brutalidad-policial-en-brasil-1145821391.html

"La bala no erra al negro": sobre el racismo y la brutalidad policial en Brasil

"La bala no erra al negro": sobre el racismo y la brutalidad policial en Brasil

El informe realizado por las oenegés unidas en la Red de Observatorios de la Seguridad es contundente sobre un flagelo que golpea al país. En otro orden, en Guatemala continúan los problemas en la transición presidencial. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-11-17T22:00+0000

2023-11-17T22:00+0000

2023-11-17T22:00+0000

en órbita

bernardo arévalo

brasil

guatemala

movimiento semilla

luiz inacio lula da silva

📰 disturbios contra lula en brasil

mercado de armas

control de armas

violencia policial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/images/sharing/article/spa/1145821391.jpg?1700258401

Cada cuatro horas, una persona afrodescendiente murió en Brasil durante 2022, como consecuencia de intervenciones policiales. El 87% de las muertes a manos de la Policía fueron de personas de raza negra.El dato surge del informe "La bala no erra al negro", realizado por la red de oenegés especializadas en seguridad pública, conocida como Red de Observatorios de la Seguridad."Los datos son contundentes. Los gobiernos estaduales, a través de la Policía, ejercen una violencia sistemática contra personas afrodescendientes, en particular en las favelas, zonas periféricas. Es una expresión del odio racial muy presente en el país", dijo a En órbita André Rodrigues, politólogo y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad de Fluminense."La violencia policial en Brasil es un instrumento del poder de las élites económicas blancas históricamente productoras de una sociedad profundamente desigual", agregó el experto".El entrevistado se refirió al racismo histórico en el gigante sudamericano, desde tiempos de la esclavitud."Este problema no ha sido superado. La acción del Estado es racista. Estos informes traducen una realidad ya conocida por la ciudadanía. (...) Esta violencia no es aleatoria o accidental; es racional", expresó el politólogoEn esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—los problemas en la transición presidencial en Guatemala.La Fiscalía buscará retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo, de su vicepresidenta y de legisladores del Movimiento Semilla. EEUU condenó esta acción contra Arévalo.Conversamos con Gabriela Carrera, politóloga guatemalteca y directora de Acción Pública de la Universidad Rafael Landívar.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

brasil

guatemala

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, lula, violencia policial en brasil, racismo en brasil, afrodescendientes, negros, violencia racial, bolsonaro, arevalo, guatemala