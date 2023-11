https://sputniknews.lat/20231117/la-onu-estima-que-el-numero-de-muertes-en-gaza-es-mucho-mayor-que-el-declarado-1145820212.html

La ONU estima que el número de muertes en Gaza es mucho mayor que el declarado

La ONU estima que el número de muertes en Gaza es mucho mayor que el declarado

WASHINGTON (Sputnik) — El número real de víctimas en la guerra de Israel contra Hamás en Gaza es probablemente mucho mayor que lo reportado, debido a la falta... 17.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-17T19:01+0000

2023-11-17T19:01+0000

2023-11-17T19:01+0000

internacional

onu

hamás

israel

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

martin griffiths

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/04/1145417765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57175eb742606d783842ce91e2798b65.jpg

"Las bajas siguen aumentando y, según los informes, los muertos superan las 11.000 personas, en su mayoría niños y mujeres. Sin embargo, es probable que el total real sea mucho mayor, ya que las cifras no se han actualizado en cinco días debido al colapso de las redes de comunicación en Gaza", indicó el funcionario de la ONU en una reunión de la Asamblea General del organismo sobre la situación humanitaria de Gaza. El 13 de noviembre, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó que desde el 7 de octubre murieron 11.240 personas, entre ellas 4.630 niños. Esas cifras solo incluyen a las personas registradas como muertas en los hospitales y es casi seguro que se trata de un recuento insuficiente, ya que no incluye a los fallecidos que no pasaron por un hospital o cuyos cuerpos no se han recuperado de los lugares bombardeados. El 17 de noviembre, las autoridades palestinas elevaron el número de muertes a 12.000. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el 15 de noviembre su primera resolución desde el estallido de la guerra, en la que pedía "pausas humanitarias urgentes y prolongadas" en Gaza. EEUU y Reino Unido se abstuvieron en la votación porque la resolución no condenaba el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre. Rusia también se abstuvo porque la resolución no exigía un alto el fuego humanitario. EEl pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta, el Ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas y procedió a una campaña de intensos bombardeos aéreos sobre la Franja; a finales de octubre, las tropas israelíes entraron en Gaza para destruir la infraestructura de Hamás y rescatar a más de 200 rehenes.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades, que hasta la fecha han dejado unos 11.500 civiles muertos, en su mayoría, niños y mujeres, en Gaza y más de 1.200 fallecidos en Israel.También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región, como lo determinó la ONU en 1947. Israel, si bien declara que acepta el principio de los dos Estados, no se ha retirado definitivamente de los territorios palestinos ocupados.Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, según los últimos datos disponibles.

https://sputniknews.lat/20231117/la-poblacion-civil-de-la-franja-de-gaza-enfrenta-hambre-y-escasez-de-alimentos--1145791780.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, hamás, israel, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, martin griffiths