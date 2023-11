https://sputniknews.lat/20231117/presidente-de-parlamento-venezolano-desestima-ultimatum-de-eeuu-sobre-inhabilitaciones-1145826150.html

Presidente de parlamento venezolano desestima ultimátum de EEUU sobre inhabilitaciones

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó el 17 de noviembre que su país no aceptará ultimátums y que... 17.11.2023, Sputnik Mundo

"Venezuela no acepta ultimátum de nadie, no nos importa, no aceptamos ultimátum, nosotros tenemos palabra y tenemos una firma, el acuerdo de Barbados se firmó con una facción política de venezolanas y venezolanos, ese es el único acuerdo que se firmó", expresó Rodríguez durante una rueda de prensa. Washington dio al Gobierno que lidera Nicolás Maduro hasta el 30 de noviembre para que levante las inhabilitaciones a políticos como María Corina Machado, quien ganó las elecciones primarias para ser la candidata de la oposición en los comicios presidenciales de 2024. Además, el ultimátum incluye la liberación de políticos presos y el cumplimiento de las garantías electorales. Al respecto, Rodríguez advirtió con daría a conocer la verdad de lo conversado en la mesa de diálogo, tras la publicación en los medios de informaciones "inexactas". El 17 de octubre, el Gobierno y la oposición venezolana firmaron el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales. El documento establece la solicitud de invitación de misiones técnicas de observación electoral, las cuales incluyen a la Unión Europea, el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter. Además, las partes propusieron celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, como parte del acuerdo político que firmaron ambos sectores tras reanudar la mesa de diálogo en Barbados. En respuesta a los acuerdos suscritos, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una exención de seis meses para aliviar las sanciones impuestas contra el petróleo, el gas y el oro venezolanos. De acuerdo con la resolución, las licencias podrán ser renovadas si el Gobierno cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral.

