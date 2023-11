https://sputniknews.lat/20231117/una-ventana-al-universo-chile-potencia-su-condicion-de-paraiso-del-astroturismo-1145796562.html

Una ventana al universo: Chile potencia su condición de paraíso del astroturismo

Una ventana al universo: Chile potencia su condición de paraíso del astroturismo

Chile es considerado la capital mundial de la astronomía. Especialmente en el norte del país las condiciones para la observación astronómica son óptimas. Allí están instalados algunos de los radiotelescopios más poderosos del mundo, como el observatorio ALMA en el desierto de Atacama.De la región de Antofagasta (norte) a la de Bío Bío (sur) hay 21 observatorios de carácter científico y 24 destinados al turismo. Uno de ellos es el Observatorio Mamalluca, en la ciudad de Vicuña, región de Coquimbo, de donde proviene la poeta Gabriela Mistral.Mamalluca fue pionero en abrir sus puertas al turismo, esto conllevó a que otros centros astronómicos se hayan visto interesados en explotar la actividad.El astroturismo combina la observación del cielo nocturno con la divulgación y actividades de ocio relacionadas con la astronomía. Chile, al contar con un promedio de 290 noches despejadas al año, es considerado un paraíso para el estudio de los cuerpos celestes y el astroturismo.El turismo astronómico en el país se inauguró con la colaboración entre entes públicos, privados, turísticos y científicos, y desde el 2015 el país sudamericano desarrolla un ambicioso plan para destacar a nivel internacional en este ámbito.Según datos del Gobierno chileno, a nivel de infraestructura se han invertido 5.000 millones de dólares en tres megatelescopios, cuya construcción está en marcha.Este octubre, Gabriel Boric llegó hasta Coquimbo, donde develó una placa en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, para dar entrada en vigor al decreto que declara a 29 comunas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo como áreas con valor científico y de investigación para la observación astronómica.En el Observatorio Mamalluca, el mandatario se refirió a este decreto. "Estamos avanzando en proteger nuestros cielos y tenemos que mantener las condiciones excepcionales, porque con la evolución de las ciudades, con la evolución del desarrollo propio de la humanidad, no está garantizado que de este cielo hermoso se pueda seguir observando como lo hemos hecho hasta ahora".En este sentido, López explicó que el cuidado de los cielos, en particular de la contaminación lumínica, es "sin duda lo más importante" y ha sido el eje transversal del astroturismo en la región de Coquimbo.Una hoja de rutaEn su visita a la región de Coquimbo, Boric explicó que Chile es líder mundial de observación astronómica, dado que "estos cielos están despejados 330 días al año, algo que es único en el mundo"."Chile tiene una particularidad, los mejores lugares para hacer observación del cielo son donde las grandes montañas están cerca del mar y los únicos lugares en el mundo donde pasa eso es en algunas islas, como Hawái o Islas Canarias en España, y Chile, que tiene la cordillera y la costa relativamente cerca y pegada", explicó el jefe de Estado.Chile actualmente concentra el 40% de la observación astronómica mundial y en Coquimbo están algunos de los observatorios astronómicos más importantes del planeta. Específicamente en la ciudad de Vicuña se desarrolló a comienzos de septiembre la primera Cumbre Mundial de Astroturismo 2023.En el evento se firmó el documento titulado "Call to Action Vicuña", que recogió cinco puntos claves para el desarrollo del astroturismo a nivel mundial.En conversación con Sputnik, el director de la Corporación de Turismo de la mencionada ciudad y comuna, Cristián Saez, explicó que se necesitaba una hoja de ruta para que cada territorio pueda "construir y gestionar un ecosistema de innovación, fomento y diseño de experiencias turísticas de calidad".Saez detalló que se acordó la certificación de los cielos a través de metodologías Starlight y Sky, que son dos certificadoras internacionales que permiten determinar qué calidad tienen los cielos.La hoja de ruta estableció, también, la creación de la Red Iberoamericana de Destinos de Astroturismo, porque "esto no puede ser un ejercicio solo desde el ámbito de lo empresarial. Tiene que ser un ejercicio desde lo público, desde las políticas públicas, desde los gobiernos regionales y locales".El desafío y el futuro del astroturismoLa observación astronómica tiene un triple valor para el país: el conocimiento científico valorado internacionalmente que allí surge, las tecnologías que los observatorios invierten en forma permanente y la visita de turistas que genera empleos.Saez destacó que Chile "tiene un desafío enorme en una industria joven, que tiene menos de 20 años y que ha tenido una oscilación con los problemas que hemos vivido desde la pandemia y algunas contracciones económicas, pero que permite que emprendedores puedan emprender con menos complejidad que otras industrias"."Creemos que es muy importante sofisticar y unirnos con los que van en la delantera. Chile va en la delantera junto con [los destinos astroturísticos españoles] Las Palmas y Andalucía", finalizó.Por su parte, López explicó que el astroturismo es un trabajo mancomunado y es relevante la participación entre actores privados y gubernamentales para cuidar los cielos, fundamental para la observación astronómica.El director del Observatorio Astronómico Mamalluca afirmó que durante lo que va del año han tenido la visita de alrededor de 50.000 personas, y que ya preparan la temporada estival, cuando se espera que aumenten considerablemente.

