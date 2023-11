https://sputniknews.lat/20231118/la-union-europea-no-tiene-ni-idea-de-lo-que-quiere-1145823663.html

La Unión Europea "no tiene ni idea de lo que quiere"

La Unión Europea "no tiene ni idea de lo que quiere"

La situación en el Sahel, el Cáucaso y Oriente Medio ponen de relieve el tambaleo geopolítico de la Unión Europea, alguna vez ejemplo del "enfoque integrado de... 18.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-18T02:11+0000

2023-11-18T02:11+0000

2023-11-18T02:11+0000

internacional

🌍 europa

📰 conflicto palestino-israelí

nathalie tocci

charles michel

benjamín netanyahu

sahel

onu

📰 conflicto por nagorno karabaj

golpe de estado en níger (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/06/1144457455_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d350ab95ae80832ddcb4953d25ee965d.jpg

En su columna de opinión para el medio estadounidense Politico, la académica sostiene que la "Europa geopolítica" comenzó a tambalearse en el Sahel —corredor del norte de África—, en donde una serie de golpes de Estado terminó de vaciar el enfoque de Bruselas.Por ejemplo, tras el golpe de Estado en Níger, Europa se decantó por apoyar a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao), afirmando que con ello hacía honor a su discurso de "soluciones africanas a los problemas africanos". No obstante, por muy atractivo que pueda parecer este slogan, considera la columnista, oculta el hecho de cuando se trata del Sahel la Unión Europea ya no tiene ni idea de lo que quiere. La gota que derramó el vaso, dice la profesora, es la situación en Oriente Medio, como deja notar el consenso europeo sobre el conflicto palestino-israelí, elaborado cuidadosamente durante décadas y que en un principio estaba basado en la solución de dos Estados para Ramala y Tel Aviv tomando como base las fronteras de 1967. Esa perspectiva, no obstante, cada día está más desgastada, con varios países miembros de la UE inclinándose cada vez más hacia Israel que, al mismo tiempo, abandonó hace mucho la solución de dos Estados. Para la académica y columnista, la UE pasó muchos años evitando confrontar su consenso cada vez más erosionado sobre la aceptación tácita de la postura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cada vez más explícita, de que se podía eludir la cuestión palestina, una idea respaldada primero por el expresidente estadounidense Donald Trump en los Acuerdos de Abraham y luego por el actual mandatario Joe Biden, con su intento de normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Además, lo que para ella es la patética triple división en la Asamblea General de las Naciones Unidas pocas horas después de que el Consejo de Seguridad improvisó un enfoque débil pero unido ante el conflicto, expuso a Europa en su peor momento. Entonces, si en Oriente Medio el viejo continente solía tener una visión, la única que, según la columnista, podía garantizar una paz sostenible, a la Unión Europea siempre le ha faltado el coraje para echarla a andar. "El enfoque de Europa hacia Ucrania tenía la premisa de mostrar lo que podría significar una Europa geopolítica. Oriente Medio revela ahora su desaparición", concluye la editorialista.

https://sputniknews.lat/20231108/el-rezago-economico-de-la-ue-frente-a-eeuu-y-china-podria-abrir-paso-a-la-desintegracion-del-bloque-1145515085.html

https://sputniknews.lat/20231106/paises-arabes-critican-la-postura-de-un-ministro-israeli-sobre-posible-ataque-nuclear-a-gaza-1145450193.html

https://sputniknews.lat/20231114/zelenski-no-puede-hacerse-ilusiones-sobre-el-ingreso-de-ucrania-a-la-ue-1145727573.html

sahel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, 📰 conflicto palestino-israelí, nathalie tocci, charles michel, benjamín netanyahu, sahel, onu, 📰 conflicto por nagorno karabaj, golpe de estado en níger (2023), 🌍 áfrica, 🌍 oriente medio