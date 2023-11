https://sputniknews.lat/20231108/el-rezago-economico-de-la-ue-frente-a-eeuu-y-china-podria-abrir-paso-a-la-desintegracion-del-bloque-1145515085.html

El rezago económico de la UE frente a EEUU y China podría abrir paso a la desintegración del bloque

El rezago económico de la UE frente a EEUU y China podría abrir paso a la desintegración del bloque

En la actualidad, la economía de la Unión Europea representa el 65% de la de Estados Unidos. El dato es muy inferior al 91% que ocupaba en 2013, según un análisis realizado por el diario británico Financial Times. En término per cápita, el Producto Interno Bruto (PIB) del país norteamericano es más del doble que el del conjunto europeo y esta disparidad sigue incrementándose conforme avanza el tiempo, precisó el medio especializado en materia económica."En el caso de Europa, hay muchas economías, como la griega o española, que destacan que el no tener el control sobre su propia moneda para buscar elevar su competitividad les ata de pies y manos a lo que el Banco Central Europeo (BCE) dictamine. Es es un ejemplo de lo que una mala administración" puede producir, apunta el experto.Mientras tanto, el doctor en economía por la Universidad de Manchester Moritz Cruz Blanco expone en una charla para este medio que Bruselas no perderá relevancia, pero sí seguirá estancada y sin obtener ganancia alguna si continúa con las mismas directrices."Sin duda, quienes van a ganar relevancia por largo tiempo serán China, la India, los países emergentes y el dueño de la pelota, que aún es Estados Unidos. De esta manera, Europa quedará atrapada. Por ejemplo, el avance que ha tenido China en materia de semiconductores, que rige la tecnología hoy en día, es impresionante", señala.Una pesadilla de más de una décadaDe acuerdos con los expertos, los problemas económicos de la Unión Europea iniciaron en la crisis de 2008, donde diversas naciones del bloque sufrieron el impacto de la debacle de la burbuja inmobiliaria estadounidense; entre las más afectadas figuraban los PIIGS, que son las siglas en inglés de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España."El tema más candente en esos años fue la crisis de Grecia, país que estuvo a punto de colapsar y que, al final, Alemania, Francia y el Reino Unido apoyaron con rescates financieros para evitar su caída. Pero, en general, esta situación se ha venido manifestando sobre todo en las naciones periféricas", comenta Muñoz Torres.Desde esa época, las diferencias de crecimiento económico entre el bloque frente a Washington y Pekín han sido evidentes, pero no tan profundamente marcadas como en la actualidad, donde la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania han tenido papeles relevantes para conducir a estos resultados.Cruz Blanco comenta que, sumadas a esos factores, las decisiones unilaterales que ha tomado Washington en los últimos tiempos, sin tomar en cuenta los planes de las naciones europeas, han mermado su camino para crecer.Desafíos y posibles rutasPara Muñoz Torres, quien también es docente en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Unión Europea no tiene un camino sencillo para poder retomar una senda positiva y lograr competir económicamente con EEUU y China.Entre sus desafíos figura tener una población menos joven, que los programas sociales son altamente costosos y el descontento con las instituciones que rigen el bloque, debido a la falta de homogeneidad en las disposiciones en diversos rubros.Ante estas situaciones, el especialista propone que la Comisión Europea cierre filas, con el fin de planear una estrategia integral y pareja sobre cómo abordar los temas de competitividad."Además, se tendrían que generar programas para buscar disminuir los gastos sociales, pero también para incentivar las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (...). Por otro lado, se requiere mucha coordinación entre los gobiernos para que verdaderamente puedan estar a la par de lo que hacen China y EEUU y no quedar rezagada. Los Estados deben entender que, si no están definidos, es un talón de Aquiles y que, al final, [de seguir así] no podrán salir de esta situación tan caótica", menciona.En este sentido, Cruz Blanco recomienda que la UE se aleje del estandarte del libre mercado y que apueste por implementar una política de industrialización que lo posicione en el ámbito de las manufacturas. "La prioridad que ahora tiene Europa es la transición hacia las energías verdes; es su carta fuerte. No obstante, quién sabe si la alcance y le permita mantener un ritmo de crecimiento, con el fin de que beneficie a toda la sociedad. Esto es difícil de preverse porque, realmente, es un camino de muy largo plazo y, aunque tiene muchas bondades, [no funcionará del todo] frente a la competencia tan feroz" de China, EEUU y otras naciones, destaca.

