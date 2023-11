https://sputniknews.lat/20231105/la-situacion-es-absurda-empresas-alemanas-acusan-a-polonia-de-frenar-el-comercio-con-ucrania-1145433152.html

"La situación es absurda": empresas alemanas acusan a Polonia de frenar el comercio con Ucrania

"La situación es absurda": empresas alemanas acusan a Polonia de frenar el comercio con Ucrania

Los inversores de Alemania que establecieron sus plantas de producción en Ucrania afirman que Varsovia pone deliberadamente "palos en la rueda" a Kiev al... 05.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-05T11:31+0000

2023-11-05T11:31+0000

2023-11-05T11:31+0000

economía

ucrania

polonia

🌍 europa

alemania

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/05/1145433599_0:154:2896:1783_1920x0_80_0_0_dee3796adecf42173d674a8c6f9a4705.jpg

De acuerdo con varias empresas alemanas, las autoridades polacas "retrasan deliberadamente" la inspección de los cargamentos de exportación, lo que, en sus palabras, es un sabotaje encubierto.Las propias aduanas polacas se han visto obligadas a complicar el procedimiento de inspección de productos en la frontera debido al activo contrabando de cigarrillos procedentes de Ucrania, pero, según los representantes de las empresas alemanas, Varsovia no hace más que utilizar la situación en la frontera como medio de presión sobre Kiev.Si el problema de la frontera entre los dos países no se resuelve en un plazo breve, varias compañías se verán obligadas a abandonar Ucrania, declaró a Spiegel el miembro del consejo de administración de la empresa alemana Leoni, Ingo Spengler.Las relaciones entre Kiev y Varsovia se deterioraron notablemente en los últimos tiempos por la cuestión de las exportaciones de cereales ucranianos a través del territorio de los países vecinos de Europa del Este. El 15 de septiembre, la Comisión Europea decidió no ampliar las restricciones a las importaciones de cuatro productos agrícolas procedentes de Ucrania a varios Estados fronterizos de la UE, pero obligó a Kiev a introducir medidas para controlar las exportaciones. Después, las autoridades de Eslovaquia, Hungría y Polonia anunciaron que ampliaban la prohibición unilateralmente. Ucrania presentó una denuncia ante la OMC por este motivo.

https://sputniknews.lat/20230930/los-errores-de-zelenski-podrian-alejar-a-sus-aliados--1144253497.html

ucrania

polonia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, polonia, 🌍 europa, alemania, 🏛️ compañías