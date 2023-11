https://sputniknews.lat/20231104/por-que-la-banca-espanola-gana-mas-que-nunca-pero-sus-clientes-estan-peor-que-antes-1145392473.html

¿Por qué la banca española gana más que nunca, pero sus clientes están peor que antes?

¿Por qué la banca española gana más que nunca, pero sus clientes están peor que antes?

Pese al gravamen extraordinario impuesto por el Gobierno, las principales entidades bancarias del país ganan un 24% más por el alza de los tipos de interés... 04.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-04T09:24+0000

2023-11-04T09:24+0000

2023-11-04T09:24+0000

españa

banco santander

bbva

banco central europeo (bce)

patricia botín

📈 mercados y finanzas

📝 reportajes

🌍 europa

caixabank

impuesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/103685/78/1036857806_0:87:2114:1276_1920x0_80_0_0_a20a05456bbf86f5f98a642c46018fec.jpg

Los seis principales bancos privados españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja) han ganado 19.761,3 millones de euros entre enero y septiembre. La cifra supone un 23,6% más respecto al año anterior y es espectacular, por cuanto su ganancia íntegra en todo 2022 fue de 19.535 millones. Es decir, con toda probabilidad, los beneficios de 2023 superarán de largo los 20.000 millones.El hecho se produce, además, en el fragor del debate sobre la conveniencia del impuesto extraordinario al sector y su extensión más allá de 2024, medida criticada por la banca y que sigue recurrida en los tribunales. Los banqueros claman contra su implantación y aluden a la posibilidad de sacar capitales al extranjero ante, en su opinión, la falta de incentivos para atraer a inversores de fuera de España.Recordamos que este impuesto especial, oficialmente denominado "gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito", opera de manera temporal durante los ejercicios fiscales de 2023 y 2024 y fiscaliza el 4,8% de los márgenes financieros (intereses y comisiones) de la banca toda vez que su volumen total supere los 800 millones de euros.Por entidades bancarias, el Banco Santander registra la mayor cifra de beneficios. Sus 8.143 millones de euros suponen un 11,3% más respecto al año anterior y son producto del "fuerte crecimiento de los ingresos, especialmente en Europa y México", según informa su departamento de comunicación. Es de suponer que la ganancia neta en 2023 supere los 10.000 millones.El siguiente banco más beneficiado es el BBVA, con 5.961 millones en el mismo espacio de tiempo (un 24,3% más) y un rendimiento por acción del 17,8% "gracias a los programas de recompra de acciones" ejecutados. El tercero de la lista es CaixaBank: 3.659 millones de euros (un incremento del 48,2% de los beneficios). "Es una gran noticia para nuestros más de 600.000 accionistas", declaró su presidente, Gonzalo Gortázar, durante la presentación de resultados del tercer trimestre. El Banco de Sabadell, con un 44,9% más de ganancias, también ha roto su récord con los 1.028 millones obtenidos de enero a septiembre. Cierran la lista Bankinter y Unicaja Banco, con 685 y 285 millones de euros, respectivamente.Cifras de doble filoEl incremento de los beneficios se explica principalmente por la política monetaria seguida por el Banco Central Europeo (BCE) desde 2022, con su constante alza de los tipos de interés, una herramienta supuestamente destinada a contener la inflación."Baśicamente, los bancos se han estado financiando a un precio muy barato y ahora prestan caro", resume a Sputnik M. C. Carpintero, consultor bancario independiente, en su explicación del fuerte incremento de los márgenes de beneficios bancarios. "El margen de intereses es el negocio típico de la banca", recuerda, para señalar acto seguido una contradicción.A juicio de este consultor, las impresionantes cifras de beneficios son "una ola" en la que la banca española ejerce de surfista y aprovecha para "ocultar errores del pasado y mejorar la valoración de cara a los accionistas". Pero es una situación que "perjudica a sus clientes". Es decir, por un lado, las entidades bancarias presumen de estos números contables para tratar de recuperar el terreno perdido en las plazas bursátiles, pero, por otro, se evidencian como empresas que se están lucrando con la difícil coyuntura socioeconómica actual.En esta tesitura, los integrantes del futuro Gobierno de coalición en España ya han pactado renovar el gravamen a la banca más allá de 2024, máxime cuando a los bancos les van las cosas mejor que nunca.En medio de la inflaciónLas medidas del BCE han resultado lesivas para la ciudadanía española, pues la subida de tipos ha repercutido en el índice euríbor. En España, el golpe a las familias con préstamos hipotecarios a tipo variable (el diferencial de cada banco sumado al euríbor del mes al que se referencien) ha sido y está siendo demoledor.En una situación en la que la inflación sigue sin dar un respiro a la población (ha cerrado octubre al 3,5%, según calcula el Instituto Nacional de Estadística), los ciudadanos están experimentando una presión monetaria casi insostenible, con unas cuotas mensuales muy elevadas.De resultas, la demanda de crédito se ha desplomado y los ahorros se utilizan para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida, con alimentos y combustibles copando la escalada de precios.Queda por ver si con el fin en 2024 de las medidas de corte social para combatir la crisis (subvenciones al transporte público, combustibles y suministros energéticos), el índice de precios al consumo (IPC) repuntará otros 1,5 puntos, tal y como ha alertado la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz.La banca, contra el impuestoLas quejas de los altos directivos de la banca sobre el gravamen son recurrentes. "Se basa en una hipótesis que no es cierta, porque no hay beneficios extraordinarios. Hay que atender a la cifra absoluta y compararla con los recursos propios de la entidad", manifestó el presidente de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durante la presentación de resultados del tercer trimestre. "El problema es que es un impuesto que no va a los beneficios, sino a los ingresos", declaró a su vez el mexicano Héctor Grisi, consejero delegado del Banco Santander.Consultado al respecto, M. C. Carpintero rebate tales argumentos. "El impuesto es perfecto sobre los ingresos, pues de esa forma se grava la cantidad cierta, real, lejos de la ingeniería financiera que utilizan las entidades para presentar unos beneficios más reducidos y no terminar pagando lo que deben", afirma.Los empleados de bancaLos trabajadores del sector bancario tampoco se benefician del clima eufórico en torno a los beneficios. De hecho, los sindicatos de clase y sectoriales piden volver a renegociar los convenios laborales a fin de obtener incrementos salariales para sus empleados entre el 17% y el 23% a lo largo de tres años. Se reclama una subida de sueldos del 4% este otoño para compensar la pérdida de nivel adquisitivo a causa de la inflación, así como alzas del 5% para 2024 y del 4% para 2025 y 2026."Los directivos medios y altos están en otro tema, esto no les preocupa. Ellos buscan el interés de sus accionistas, que son grandes fondos de inversión extranjeros, a costa de sus clientes españoles", señala M. C. Carpintero, que señala la presión sobre estos empleados para convencer a los clientes para que abran depósitos por mucho que su remuneración sea nula."Y si tenemos en cuenta las comisiones, resulta que, en realidad, la remuneración de los depósitos no es nula, sino negativa", concluye este consultor independiente, haciendo recordatorio del jugoso negocio de las comisiones bancarias. De enero a septiembre, el volumen neto de comisiones creció un 3,9%, alcanzando los 18.463,6 millones de euros.

https://sputniknews.lat/20220216/la-otra-conquista-espanola-en-mexico-esta-en-la-banca-1121779648.html

https://sputniknews.lat/20230919/el-objetivo-no-confeso-de-la-politica-del-bce-que-un-aumento-del-desempleo-presione-los-salarios-1143864362.html

https://sputniknews.lat/20231024/el-bce-ya-prepara-el-euro-digital-que-es-por-que-se-implantara-y-que-riesgos-y-beneficios-traera-1145070087.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

banco santander, bbva, banco central europeo (bce), patricia botín, 📈 mercados y finanzas, 📝 reportajes, 🌍 europa, caixabank, impuesto, inflación, tipo de interés, tasa de interés, beneficios, 🏛️ compañías