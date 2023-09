https://sputniknews.lat/20230919/el-objetivo-no-confeso-de-la-politica-del-bce-que-un-aumento-del-desempleo-presione-los-salarios-1143864362.html

El objetivo no confeso de la política del BCE: "Que un aumento del desempleo presione los salarios"

El Banco Central Europeo (BCE) lleva 10 meses seguidos elevando el precio del dinero, situado ahora en tasas de interés del 4,5%. Busca así atajar la... 19.09.2023, Sputnik Mundo

Por décima vez consecutiva, el 14 de septiembre, el BCE incrementó los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4,5%, su cota más alta desde 2001. El alza se produjo en un contexto de mediocre crecimiento económico y de una inflación más del doble superior al límite del 2% recomendado por el propio organismo.Pero en esta ocasión, la decisión de la entidad con sede en Fráncfort no fue unánime. Algunos gobernadores de los bancos nacionales dudaron de la conveniencia de seguir aplicando una política que, en la práctica, no está dando frutos y deja maltrechas las economías nacionales. La inflación en agosto se instaló de media en la UE en el 5,3% y el crecimiento del PIB conjunto durante el segundo trimestre fue de un pírrico 0,1%, con Países Bajos y Alemania en recesión e Italia en vías de entrar en ella.Con este panorama, cabe preguntarse cuán acertada es la política antiinflacionista del BCE, pues la inflación sigue siendo muy alta y, aparentemente, con cada subida de los tipos de interés se asesta un golpe a las economías de los países miembros. Las familias ven cómo sus hipotecas se encarecen vertiginosamente y las empresas no tienen fácil acceder al crédito."Actuando de esta manera, encareciendo el costo del dinero, lo que está haciendo el BCE es empujar a las economías a la recesión", declara a Sputnik el economista y docente de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Fernando Luengo, que cree que la lógica que gobierna las políticas de esta institución financiera encierra una estrategia muy concreta basada en "un diagnóstico erróneo" que dice que el problema es "atajar el crecimiento de la demanda para reducir el consumo y la inversión".A juicio de este profesor, el organismo dirigido por Christine Lagarde tiene la creencia de que la inflación es producto de los aumentos salariales. "Creen que existe una relación estructural entre las retribuciones de los trabajadores y el comportamiento de los precios. Si los salarios se moderan o retroceden, las tensiones inflacionistas quedarán contenidas", señala. Pero tal cosa no ocurre en España, donde "el empleo crece y los salarios están semiestancados".Estrategia de claseEn un escenario tan adverso como el de la recesión, las empresas suelen recortar sus plantillas de trabajadores y los gobiernos, endeudados, congelar o reducir su oferta de empleo público."Y con el consiguiente aumento de desempleo, que en el caso de España es mucho más alto de lo que indican las estadísticas, se presionan los salarios a la baja", señala Fernando Luengo. Según su análisis, confiar la estabilización de los precios al aumento del paro, es "la hoja de ruta invisible" del BCE, que estaría esperando a que "un aumento del desempleo presione los salarios"."Pero aumentar el desempleo poniendo contra las cuerdas a los sindicatos y al estado del bienestar supone una derrota histórica para la izquierda. Hay mucha estrategia de clase detrás de la política del BCE", asegura.El NAIRU, objetivo y herramienta del BCEEn la situación dada, la tasa de paro no aceleradora de la inflación Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU, por sus siglas en inglés) se presenta como un objetivo a cumplir por el BCE. Es una estimación, que según algunos economistas, marcaría el nivel de desempleo que permite mantener estables los precios.Pero el desempleo oficial asciende en España al 11,6% y la inflación, supuestamente contenida, está al 2,6% (la adyacente, en el 6,1%). "Según los datos del INE [Instituto Nacional de Estadística], por productos, hay muchos de la cesta básica, cuyos precios desde diciembre de 2019 han crecido entre el 30% y el 60%. Con esas cifras, no se puede decir que la inflación esté controlada", subraya Luengo.A su juicio, el NAIRU es una convención arbitraria que no responde a ningún criterio científico. "Es una invención destinada a responsabilizar a los trabajadores de la inflación. Ni más ni menos. No hay manera científica de establecer cuál es el NAIRU", sentencia.Pergeñado en los años 60 y vinculado a los economistas estadounidenses Edmund Phelps y Milton Friedman, el NAIRU es la tasa de paro por encima de la cual los precios tienden a caer. Por debajo, sostienen sus defensores, se produce en la economía una presión excesiva de la demanda agregada y los precios tienden a incrementarse."Hay quien dice que para España el NAIRU está en el 8%, ¿cómo pueden decir que bajar del 8% de paro es inflacionista?" Cuestiona Luengo a tiempo de lamentar que el NAIRU sea producto del "paradigma dominante" y de los poderosos intereses que lo sostienen. "Se decía que el NAIRU era el desempleo del pleno empleo", recuerda.La justificación de un magnate australianoLas políticas destinadas a provocar una recesión y la destrucción del empleo tienen acogida en parte de los grandes empresarios. Es el caso de Tim Gurner, uno de los hombres más ricos de Australia y empresario inmobiliario, que defiende "crear dolor" en la economía para mejorar la actitud de los trabajadores y su ética laboral.Durante una cumbre inmobiliaria organizada en su país a mediados de mes por el Australian Financial Review (AFR), Gurner defendió sin tapujos la necesidad de que la tasa de desempleo australiana, actualmente en el 3,7%, aumente "un 40% o 50%" para reducir la "arrogancia en el mercado laboral" surgida en su opinión a raíz de la pandemia. Es decir, defendió que más de 200.000 personas pierdan su trabajo por cuestiones ligadas a la mejora de sus remuneraciones y la exigencia de horarios que incluyan el teletrabajo."Gurner expresó de manera descarnada y brutal lo que en el fondo está en la política de los bancos centrales y del BCE", afirma Luengo, convencido que tal es el pensamiento conservador de muchos académicos y economistas. "Piensan que el problema de la inflación es un problema de exceso de demanda, cuando, en mi opinión y en la de los economistas críticos, radica en un problema de oferta", explica.Ese pensamiento conservador sostiene que la contención del crecimiento y la inversión mediante un aumento de los tipos de interés, alivia las tensiones originadas a consecuencia del exceso de demanda y los precios se reducen."¿Pero qué pasa si este no es el diagnóstico certero? ¿Qué sucede si el problema tiene que ver en realidad con la oferta, con los márgenes empresariales y con más cosas ligadas a la oferta y no a la demanda? Es al contrario, si subes los tipos de interés, agravas los problemas de oferta porque en definitiva, los que tienen capacidad de repercutir ese encarecimiento en los costos van a ejercer esa capacidad que tienen y subir los precios. Así que los resultados que ha obtenido el BCE en materia de inflación son hasta ahora muy magros", concluye Fernando Luengo.

