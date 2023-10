https://sputniknews.lat/20231030/por-que-el-plan-de-la-ue-de-utilizar-los-activos-congelados-rusos-para-ucrania-es-una-ilusion-1145242041.html

Por qué el plan de la UE de utilizar los activos congelados rusos para Ucrania es una ilusión

El valor de los activos soberanos rusos congelados en Europa se estima en 211.000 millones de euros (223.000 millones de dólares). Bruselas insinuó en repetidas ocasiones que aprovecharía estos fondos a favor de Ucrania. Sin embargo, hasta ahora el bloque no ha inventado un mecanismo legal que le permita apropiarse de los bienes rusos.Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el 27 de octubre que Bruselas está trabajando en una propuesta para destinar los beneficios generados por los activos rusos a ayudar a Kiev. Afirmó que los ministros de Finanzas de la UE habían avanzado mucho en este asunto a principios del mes de octubre. "El siguiente paso sería entonces una propuesta real", dijo von der Leyen.Según la presidenta de la CE, el foco inicial se centrará en los beneficios inesperados procedentes de los activos estatales rusos congelados. Por beneficio inesperado se entiende un ingreso inusualmente alto causado por factores imprevistos del mercado. Los economistas de la UE sugieren que Ucrania puede obtener hasta tres mil millones de euros anuales.Sin embargo, los expertos entrevistados por Sputnik afirman que no se trata más que de ilusiones."Sería una auténtica violación de los derechos de propiedad. En mi opinión, no existen mecanismos legales en el sistema de la UE para hacerlo. La situación se complica aún más por el hecho de que los activos bloqueados en Euroclear y Clearstream pueden afectar a distintas jurisdicciones. Por ejemplo, algunos productos estructurales, que consisten en bonos de países europeos y no europeos, pueden estar congelados allí. Así que toda esta historia es extremadamente confusa y, desde un punto de vista jurídico, parece insoluble", señaló.Para complicar aún más las cosas, el intento de confiscar activos estatales rusos o los ingresos generados por estos activos pone a la UE en una posición jurídica muy delicada, opinó Jacques Sapir, director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés) de París."Si los activos pertenecen a individuos, necesitas una condena legal contra estas personas. Si no puedes hacer ambas cosas y te llevas los ingresos para desviarlos a un tercero [Ucrania] esto no es menos que un robo. Entonces serás sujeto a una demanda legal. Pero, lo que es aún más importante, probablemente desanimarás a todos los inversores extranjeros a invertir en la UE", explicó.¿En qué circunstancias podría la UE confiscar activos rusos?Para crear un marco jurídico que permita apoderarse de los activos públicos de Rusia, la UE necesita declarar nada menos que la guerra contra Rusia, algo que el bloque no haría, de acuerdo con Sapir. Del mismo modo, cuando se trata de los fondos privados, los Estados miembros de la UE deberían condenar legalmente a los propietarios."Sin embargo, si el propietario [sea privado o sea el propio Estado ruso] inicia una acción legal contra dicho Estado para recuperar el dinero, cualquier país que le ayude a incautar el dinero y, por supuesto, el país que se beneficie de ello, será calificado de cómplice en un proceso legal. Y procedimientos habrá", subrayó el economista francés.Según Golubovski, la UE podría intentar "prestar" los beneficios de Rusia. Por ejemplo, Bruselas podría hipotéticamente tomar este dinero en forma de "préstamo especial del depositario en Euroclear y Clearstream donde están ahora almacenados". Después, este dinero pasaría al presupuesto de la Unión Europea, "desde donde pueden enviar dinero a cualquier parte, incluso para ayudar a Ucrania", explicó."Una vez que llegue a Ucrania, naturalmente sería imposible rastrearlo, porque todo lo que llega a Ucrania es imposible de rastrear. El Pentágono ya se enfrentó a este problema cuando no pudo explicar adónde había ido a parar realmente la ayuda asignada a Ucrania y ni siquiera pudo informar sobre cómo se utilizaron las armas transferidas a Ucrania. Ahora está surgiendo información de que las armas transferidas a Ucrania están apareciendo, por ejemplo, en Oriente Medio y acabando en manos de diversos grupos, entre ellos los que actualmente libran una guerra contra Israel", enfatizó.En caso de que la UE intente utilizar los activos rusos para las necesidades del bloque, se podría hacer un rastreo de este dinero, ya que el presupuesto europeo no está clasificado, recalcó Golubovski. En este caso, de nuevo, Rusia podría impugnar la legalidad del uso de estos activos. En definitiva, ambos expertos dudan de que la UE pueda salirse con la suya y apropiarse del dinero ruso.¿Podrían los activos congelados de Rusia tener el mismo destino que los fondos de Gadafi?Mientras tanto, algunos observadores se refieren al caso de los beneficios generados por los fondos congelados del líder libio, Muamar Gadafi, que desaparecen en los bolsillos de algunos beneficiarios desconocidos. En 2018, una investigación de Politico descubrió salidas regulares de dividendos de acciones, ingresos de bonos y pagos de intereses de los 16.000 millones de euros de los activos del líder libio depositados en Bélgica.Aunque el Ministerio de Finanzas belga dijo a los medios que el dinero va a la Autoridad Libia de Inversiones (LIA, por sus siglas en inglés), el fondo soberano del país, gestionado por Euroclear, una institución financiera con sede en Bruselas, no está claro quién tiene exactamente acceso a los activos, dado que Libia ha permanecido devastada por la guerra desde 2011.Sin embargo, los interlocutores de Sputnik descartaron la posibilidad de que los activos rusos corrieran la misma suerte."En segundo lugar, como ocurría en el ejemplo de Gadafi, su dinero era personal, y Gadafi utilizaba un montón de procedimientos muy especiales, nada transparentes ni responsables. Cuando murió, su propia familia se habría visto en apuros para hacer valer sus derechos de propiedad. Eso es lo que permitió que estos fondos [podríamos hablar aquí de 'fondos de reptiles'] fueran a parar a manos de beneficiarios 'desconocidos'. En cuanto a los activos rusos, ya sean privados o públicos, hay mucha más transparencia y responsabilidad", prosiguió el economista francés.Por su parte, Golubovski afirmó que los activos públicos y privados de Rusia no están envueltos en la controversia y los inversores privados rusos y las casas de bolsa tienen teóricamente la oportunidad de demandar al Tribunal Europeo para exigir la descongelación de sus activos si demuestran que no están sometidos a sanciones ni están relacionados con personas que sí lo están, y que el dinero que exigen que se descongele no tiene relación con la operación especial de Rusia en Ucrania.¿Cómo podría volverse en contra del bloque el intento de la UE de confiscar activos rusos?"Si la UE pone en práctica lo que podría llamarse un 'robo legal', la reputación financiera de la UE quedaría arruinada entre los países no occidentales. No creo que los inversores de los países del Golfo, la India o China se sientan muy cómodos con esta situación", subrayó Sapir.A su vez, Golubovski llamó la atención sobre el hecho de que Suiza haya cortado de raíz la idea de incautar activos de Rusia. Aunque Suiza tiene congelados bienes de rusos sancionados por valor de 8.000 millones de dólares, el Gobierno del país estipuló que la confiscación de fondos bloqueados sería contraria a la Constitución y al orden jurídico vigente.Según el experto ruso, si la Unión Europea quiere proteger su imagen, debería poner fin a las discusiones sobre la apropiación de bienes rusos. Mientras tanto, los comentaristas políticos rusos afirman que si la UE recurre al "robo" de los activos sancionados de Rusia, Moscú podría pasar a confiscar activos pertenecientes a los países de la Unión Europea que considera poco amistosos."Desde el punto de vista de la Unión Europea, en mi opinión, sería aún más prudente entablar ciertas negociaciones con representantes de las autoridades financieras rusas sobre un 'descongelamiento espejo' de activos. Es decir, para una determinada cantidad, por ejemplo, se bloquean los activos de particulares en Europa; para una determinada cantidad, se bloquean los activos de no residentes en la Federación Rusa —puede producirse algún intercambio", concluyó Golubovski.

