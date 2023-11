"Biden les dice por carta a los estadounidenses dos versiones distintas del conflicto Israel-Hamás"

https://sputniknews.lat/20231119/biden-les-dice-por-carta-a-los-estadounidenses-dos-versiones-distintas-del-conflicto-israel-hamas-1145851572.html

En las últimas semanas, no han sido pocos los analistas que han llamado la atención sobre la actitud del Gobierno de Estados Unidos de enviar un mensaje doble y contradictorio con respecto a la escalada bélica de Israel en la Franja de Gaza, en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre contra el territorio israelí.Mientras, por un lado, el presidente Joe Biden habla del "derecho" de Israel a defenderse y su Administración aumenta el envío de armas y municiones a Tel Aviv, varios de sus funcionarios lamentan el alto número de civiles palestinos inocentes (miles de ellos niños) muertos por los ataques del Gobierno de Benjamín Netanyahu al territorio palestino, sugiriendo que las próximas ayudas financieras estarán atadas a un requisito de ceñirse a las normas internacionales que regulan los conflictos bélicos.Ahora, la división informativa de la señal estadounidense NBC encontró la mayor prueba de esta estrategia, exhibiendo en un artículo las diferentes cartas que la Casa Blanca envía a los ciudadanos estadounidenses según la visión que tienen del conflicto en el Levante mediterráneo.Si bien enviar misivas es una práctica propagandística habitual del Gobierno de EEUU con respecto a temas que están en agenda, el artículo señala que "no es común" que el contenido difiera dramáticamente según los destinatarios.Mientras que una misiva destaca el apoyo de Biden a Israel contra el "puro mal" del terrorismo de Hamás, la otra se enfoca en el trabajo de su Gobierno para proteger a los civiles en Gaza.Y añade: "Estados Unidos apoya a Israel. Seguiremos garantizando que tenga lo que necesita para defenderse contra el terrorismo, de conformidad con el derecho internacional humanitario. Pondré todos los recursos a su disposición para asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, incluidos nuestros compatriotas estadounidenses".El artículo señala que esta estrategia "refleja la cuerda floja política que Biden está tratando de navegar mientras los elementos proisraelíes y propalestinos de su coalición antagonizan" por el conflicto en Oriente Medio.A menos de un año de las elecciones presidenciales, y con Donald Trump, el favorito a ser el candidato republicano, liderando las encuestas, la situación se ha convertido en un grave problema político para Biden, quien si quiere tener chances de reelegirse no puede perder el voto de los jóvenes o de los árabes estadounidenses, que en el 2020 lo respaldaron de manera decisiva.Sin embargo, varias organizaciones de árabes que habitan Estados Unidos ya han llamado a no votar por Biden en el 2024 debido a su apoyo irrestricto a Israel. Además, en las últimas semanas, conforme crecen las hostilidades de Israel contra los palestinos, centenares de miles de jóvenes activistas, ligados al ala progresista del Partido Demócrata, han salido a la calle para protestar por la financiación de EEUU a la respuesta bélica de Netanyahu, argumentando que el respaldo a las acciones de Israel en Gaza son suficiente motivo para no volver a votar por el mandatario demócrata en las próximas elecciones.

