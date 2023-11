https://sputniknews.lat/20231120/en-kiev-reina-una-sutil-pero-inconfundible-sensacion-de-pesimismo-1145897146.html

"En Kiev reina una sutil pero inconfundible sensación de pesimismo"

"En Kiev reina una sutil pero inconfundible sensación de pesimismo"

Una serie de factores internos y externos se han combinado para crear un ambiente pesimista sobre las perspectivas de las fuerzas ucranianas en un conflicto... 20.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-20T21:29+0000

2023-11-20T21:29+0000

2023-11-20T21:29+0000

volodímir zelenski

ucrania

occidente

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/14/1145898396_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_1923560018e52adab26a7671eef6f699.jpg

Entre los elementos que han provocado esta falta de optimismo destacan el fracaso de la contraofensiva ucraniana, los rumores sobre tensiones en el equipo del presidente Volodímir Zelenski y el posible distanciamiento entre el presidente y el mayor comandante del Ejército. Según The Guardian, un botón de muestra de este pesimismo se pudo ver cuando Zelenski despidió al jefe de las fuerzas médicas militares de Ucrania y pidió cambios operativos en el Ejército."A finales del año pasado y principios de este, había mucha euforia. Ahora vemos el otro extremo, el bajón, y supongo que veremos altibajos durante algún tiempo", dijo al diario británico Bartosz Cichocki, exembajador de Polonia en Kiev.El periódico señala que otro factor que influye en el pesimismo ucraniano es el conflicto que se está viviendo en Oriente Medio, que ha desviado la atención de Ucrania y ha ralentizado los flujos de munición. Además, dice el rotativo, también hay una creciente "fatiga ucraniana" entre los aliados de Kiev, así como la inminente perspectiva de un segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, que podría alterar el apoyo de Washington. En este sentido, indica The Guardian, nuevos planes de financiación para Ucrania están resultando difíciles de aprobar en el Congreso debido a la oposición republicana, y se teme que la situación se complique a medida que se acerquen las elecciones del próximo año."La elección es muy sencilla. Si estamos dispuestos a enviar otras 300.000 o 500.000 vidas de soldados ucranianos [al frente] y si obtenemos el número adecuado de tanques y F16 de Occidente, podemos hacerlo", dijo Omelyan. "Pero no veo a 500.000 personas más dispuestas a morir y no veo la disposición de Occidente a enviar el tipo y la cantidad de armas que necesitaríamos".Zelenski, falta de liderazgoEl medio británico reflexiona también sobre las eventuales consecuencias de la decisión de Zelenski de alinearse con la posición de Israel en el conflicto que mantiene esa nación con Hamás, lo que ha socavado el impulso de Ucrania para ampliar sus alianzas en Oriente Medio y en otros lugares fuera de Occidente.Además, otro factor que pesa en el ánimo ucraniano es que el liderazgo de Zelenski ha empezado a resquebrajarse."El presidente está muy preocupado por el 'fenómeno Churchill', según una fuente bien informada, de la derrota electoral de un líder de éxito en tiempos de guerra", señala The Guardian.Cichocki, el exembajador polaco, dijo que estaba claro que en los últimos meses se había producido un repunte de las luchas políticas. "La política ha vuelto a Ucrania", afirmó.

https://sputniknews.lat/20231120/el-asesor-de-zelenski-augura-el-fin-de-la-existencia-de-ucrania-en-los-proximos-10-15-anos-1145887629.html

https://sputniknews.lat/20231114/zelenski-no-puede-hacerse-ilusiones-sobre-el-ingreso-de-ucrania-a-la-ue-1145727573.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, occidente, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania