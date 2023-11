https://sputniknews.lat/20231111/zelenski-puede-estar-empezando-a-resquebrajarse-1145651905.html

Las recientes diferencias entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el jefe de las Fuerzas armadas de ese país, Valeri Zaluzhni, son algunas de las... 11.11.2023, Sputnik Mundo

El diario recuerda la reprimenda pública que Zelenski dio al general Zaluzhni, quien afirmó que los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas habían llegado a un "punto muerto".Kiev considera especialmente problemático calificar el conflicto ucraniano como un punto muerto, señaló el rotativo. Sin embargo, en los últimos cinco meses, Ucrania ha recuperado porciones de terreno prácticamente insignificantes, mientras que Rusia se mantiene en una postura de ventaja. The Telegraph señala que algunos funcionarios ucranianos temen que el estancamiento pueda llevar a los aliados occidentales a aumentar la presión para entablar conversaciones de paz con Moscú que obliguen a Kiev a renunciar a territorio a cambio del fin del conflicto. El análisis también destaca en el despido del comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales ordenado por la oficina de Zelenski, al parecer a espaldas del propio Zaluzhni.Solomiya Bobrovska, política de la oposición y miembro de la Comisión de Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, declaró a The New York Times que "los disparos parecen una injerencia política en las Fuerzas Armadas y en sus acciones de combate".Pavlo Rozenko, ex viceprimer ministro de Ucrania, también criticó la decisión, argumentando que "cometieron un error muy grave al hacer este envío a espaldas de Zaluzhni, y son precisamente este tipo de errores los que debilitan a Ucrania... Es muy lamentable que las intrigas políticas prevalezcan en esta situación", dijo a The Telegraph. EEUU ya estaría buscando cómo sustituir a ZelenskiEl exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Stephen Bryen, considera viable que Washington ya se encuentre preparando quién va a suplir el lugar del presidente ucraniano, luego de que la contraofensiva de Kiev no rindiera los frutos esperados por Occidente. "O bien Zelenski se verá obligado a convocar elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de marzo, y luego será sustituido, o si se resiste, será sustituido de todos modos en un levantamiento al estilo Maidan", explicó. El experto recordó también que Washington actualmente paga los salarios de todos los funcionarios gubernamentales y militares de Kiev, además de toda la ayuda militar y financiera que se estima en más de 50.000 millones de dólares, según estimaciones "Washington ha hecho saber mediante filtraciones controladas que su plan cuidadosamente orquestado para la contraofensiva de Ucrania no fue seguido por Zelenski", señala.

