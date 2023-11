https://sputniknews.lat/20231110/aumenta-la-presion-hacia-zelenski-en-medio-de-los-desacuerdos-de-la-cupula-militar-ucraniana-1145592817.html

Aumenta la presión hacia Zelenski en medio de los desacuerdos de la cúpula militar ucraniana

El 1 de noviembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valeri Zaluzhni, declaró a The Economist que el conflicto en Europa del Este llegó a un punto muerto. "No creo que esté en un punto muerto", reviró Zelenski cinco días después ante NBC News. "Pensaron que nos darían jaque mate, pero eso no sucedió". Sin embargo, en un enfoque publicado en la revista en línea del Instituto Quincy, Responsible Statecraft, el analista estadounidense Ted Snider consideró que el liderazgo militar de Ucrania no coincide con la postura del mandatario, mientras que su círculo político más cercano considera que su insistencia en el campo de batalla es delirante. Como ejemplo, el analista señaló que la revista Time informó que algunos de los asesores del presidente están preocupados de que la "creencia en la victoria final de Ucrania sobre Rusia raya en lo mesiánico". Incluso, señala Snider, uno de los asesores más cercanos de Zelenski dijo que el jefe de Estado "se engaña a sí mismo". Otros asesores consideran que la intransigencia del mandatario se puede convertir en un obstáculo para que Ucrania se adapte a la nueva realidad en el campo de batalla y, además, temen que la negociación de un acuerdo con Rusia continúe siendo un tabú. Problemas con la cúpula militar Pocos días después de las declaraciones a The Economist, la oficina del mandatario de Europa oriental reprendió al general Zaluzhni, alegando que sus dichos ayudarían políticamente a Moscú. La censura pública del mando se produjo un día después de que la presidencia ucraniana sustituyera a uno de sus adjuntos, el jefe de las fuerzas de operaciones especiales, Víktor Jorenko, quien tras su despido declaró que le había sorprendido la destitución.Al respecto, Snider, citando un artículo del rotativo estadounidense The New York Times, señaló que no estaba claro si Zaluzhni fue informado del despido, lo que dio la impresión de que su autoridad como jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue socavada. La decisión de Zelenski también tomó por sorpresa a los oficiales militares en Estados Unidos, que consideraban a Jorenko como alguien que había tenido cierto éxito en los ataques de largo alcance y en operaciones de sabotaje. A finales de octubre, el medio británico The Sunday Times ya había adelantado que un desacuerdo se acrecentaba entre Zelenski y Zaluzhni, debido a que este último consideraba que la contraofensiva ucraniana había llegado a su fin y era necesario prepararse para las operaciones del año que viene.Sobre su consideración acerca de que el conflicto se encuentra en un punto muerto, el militar consideró que esto implica una situación de desgaste. Así, detalló que en un conflicto de esa naturaleza, "por regla general", una de las partes se ve beneficiada, siendo en este caso Rusia quien podrá sacar el mayor provecho.Lo anterior debido a que, pese a las sanciones unilaterales de Occidente, Moscú está incrementando su capacidad de producción armanentística, al tiempo que Ucrania se quedará sin el volumen requerido de misiles y municiones, e incluso sin armas. Crece la presión diplomática Citando un artículo de NBC News, Snider señaló que distintos funcionarios tanto de Europa como de Estados Unidos han comenzado a hablar discretamente con el Gobierno de Kiev sobre lo que podría implicar posibles negociaciones de paz con Rusia.A decir del analista, tales encuentros sugieren que Washington y sus aliados europeos, además de Zaluzhni, coinciden en que tal vez Ucrania no consiga sus objetivos en el campo de batalla, por lo que quizá sea necesario hacer algunas concesiones. Por todo lo anterior, el experto concluye que solo queda un par de meses para que el presidente ucraniano comience a girar hacia el frente diplomático y enfrente el principio del fin del conflicto. El 5 de octubre, el presidente ruso Vladímir Putin declaró que la contraofensiva de Kiev fracasó, dejando más de 90.000 pérdidas desde junio pasado."Solo desde el 4 de junio, las unidades ucranianas han perdido a más de 90.000 personas [entre muertos y heridos], son pérdidas sanitarias irrecuperables, así como 557 tanques y casi 1.900 vehículos blindados de diversas clases", precisó durante la sesión plenaria de la 20ª reunión del Club Internacional de Debate Valdái, en Sochi.También afirmó que Rusia avanza "con calma" hacia los objetivos fijados en el marco de la operación militar especial en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022.Más adelante, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, reiteró que la fallida contraofensiva de Kiev ya puede considerarse terminada.

