¿Javier Milei dejará a Argentina fuera de los BRICS?

¿Javier Milei dejará a Argentina fuera de los BRICS?

Durante la campaña electoral, el ahora presidente electo rechazó la idea de integrar esa asociación estratégico comercial que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

A mitad de este año, cuando el actual presidente argentino Alberto Fernández anunció el ingreso de Argentina a los BRICS, Javier Milei dijo que, en caso de ganar las elecciones, no impulsaría "un trato con comunistas".A partir de enero del 2024, el país sudamericano pasaría a formar parte de los BRICS, el grupo de economías que representante una cuarta parte del PBI global y el 42% de la población mundial. Allí se encuentran sus tres principales socios comerciales: Brasil, China e India.En diálogo con Contante y Sonante la doctora en Relaciones Internacionales, Florencia Rubiolo, afirmó que el principal argumento de Milei sobre el posicionamiento ideológico "anti occidental" de los BRICS no es correcto. La experta destacó que lo clave de la participación de Argentina en un foro como los BRICS es "sentarse una mesa donde toman decisiones grandes economías del mundo".La entrevistada catalogó de "imposible" tener relaciones comerciales internacionales sin diplomacia. Esto por la intención del presidente electo de romper relaciones con China, destino del 8% de las exportaciones del país sudamericano, un porcentaje "muy alto", remarcó la doctora en relaciones internacionales."Es un error que se entenderá a medida que vayan intentando implementar políticas de algún tipo de orientación y no se pueda", aseguró Rubiolo.Durante la jornada del balotaje del domingo 19, la futura canciller argentina Diana Mondino confirmó a Sputnik que el ingreso a los BRICS no forma parte de la agenda del nuevo Gobierno que asume el 10 diciembre."No sé por qué tanto interés en los BRICS si no tienen un estatuto o nada", respondió a la pregunta de si Argentina participará del bloque comercial.

