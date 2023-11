https://sputniknews.lat/20231120/la-movilizacion-en-ucrania-es-ilegal-e-injusta-1145880984.html

La movilización en Ucrania "es ilegal e injusta"

Los soldados ucranianos revelan que las FFAA no cuentan con suficientes municiones, así como con efectivos, afirman varios medios estadounidenses.

Este hecho está siendo cada vez más admitido por los principales medios de comunicación occidentales, y el último informe de la CNN es una prueba más. La cadena ofreció una serie de entrevistas cándidas en las que se pone de manifiesto la gravedad de la movilización ucraniana. Así, uno de los entrevistados, un especialista en informática de 32 años, llamado Evgueni, declaró que tenía toda la intención de eludir el servicio militar obligatorio.Kiev está reponiendo sus filas militares con voluntarios y reclutas. Tras la escalada del conflicto, el mandatario del país, Volodímir Zelenski, impuso la ley marcial, que prohibía a todos los hombres de entre 18 y 60 años salir de Ucrania porque se considera que están sujetos al reclutamiento militar. Las tarjetas de reclutamiento se distribuyen no solo en las oficinas de alistamiento militar, sino también en la calle, en las gasolineras y otros lugares públicos."Todo el mundo habla de responsabilidad. Pero yo tengo una pregunta: ¿qué me ha dado este país para que le deba algo? Mis padres pagaron mi educación, aunque yo era un estudiante excelente y tenía que recibir una beca. Resulta que nadie cumple la ley y todo el mundo habla de obligaciones", preguntó Evgueni.El especialista en informática argumentó que difícilmente podría ser una incorporación valiosa a las filas de las FFAA ucranianas, ya que carecía de formación militar."¿Qué sentido tiene que yo esté en el frente si no tengo formación militar? O me matan en dos minutos o trabajo aquí, pago impuestos y sostengo la economía", expresó.Otro especialista en informática, Vlad, de 30 años, informó a CNN que también quiere evitar el servicio militar obligatorio.Confesó que también pretendía eludir el servicio militar obligatorio, y continuó: "No quiero ir a luchar. No estoy ni moral ni físicamente preparado. Intentaré evitar que me llamen a filas. Si me lo dan, la compañía intentará organizarme para que esté en la retaguardia"."No se dan cuenta de dónde se meten"Mientras tanto, el oficial de las FFAA ucranianas, Dmitro Kostiuk, declaró que muchos mercenarios que llegaron a Ucrania para luchar están abandonando el país al presenciar violentos combates."La forma en que se hace ahora [la movilización], cuando intentan obligar a alguien a alistarse, la forma en que reparten las citaciones, es muy mala. Por ejemplo, soy comandante de un pelotón, ¿para qué necesito a alguien que no quiere alistarse en el Ejército?", preguntó.Reconoció que "estamos atascados (...) tenemos que sustituir a la gente". Otro entrevistado sugirió que "ahora, si alguien es llamado a filas, nadie tendrá en cuenta sus problemas de salud para cubrir puestos".Recientemente, el máximo jefe del Ejército ucraniano, el general Valeri Zaluzhni, reconoció en una entrevista con The Economist que el conflicto está en un punto muerto y que las fuerzas de Kiev no obtendrán los "hermosos logros" que el presidente Zelenski prometió a sus aliados occidentales.El 5 de octubre pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la contraofensiva de Kiev fracasó, dejando más de 90.000 pérdidas desde junio pasado. También afirmó que Rusia avanza "con calma" hacia los objetivos fijados en el marco de la operación militar especial, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

