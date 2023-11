https://sputniknews.lat/20231120/occidente-tuvo-un-repentino-interes-en-el-sur-global-por-su-propia-conveniencia-1145877191.html

Occidente tuvo un repentino interés en el Sur Global "por su propia conveniencia"

Occidente tuvo un repentino interés en el Sur Global "por su propia conveniencia"

A pesar de sus recientes esfuerzos, Estados Unidos y sus aliados europeos no podrán sumar a su causa al llamado Sur Global, señala un análisis publicado por la... 20.11.2023, Sputnik Mundo

El fracaso de la contraofensiva de Ucrania y ahora la escalada de la violencia en Medio Oriente no ayudarán a las intenciones de Occidente de cortejar a países del sur como India y Turquía en su intento de construir un nuevo orden mundial afín a sus intereses, escribe el articulista de Bloomberg Pankaj Mishra.De acuerdo con el analista, las intenciones de Occidente parecían ignorar realidades como, por ejemplo, el hecho de que India no puede desprenderse del petróleo de Rusia y de los productos manufacturados de China, aunque persiguiera acuerdos militares con potencias occidentales."Es probable que el apoyo a Kiev disminuya en los próximos meses incluso entre sus mayores partidarios occidentales. Mientras tanto, el gobierno de Biden no ha conseguido sumar a su causa a ningún país importante del Sur Global", afirma el analista de Bloomberg.Además, señala Mishra, el conflicto de Gaza puede estar dañando mortalmente el poder y la credibilidad de Occidente en el Sur Global.De acuerdo con el análisis, el elevado número de muertos entre mujeres y niños en la Franja de Gaza está llevando incluso a aliados europeos tan incondicionales de Israel como Francia a pedir un alto el fuego. Y algunos países del hemisferio sur son más enérgicos y acusan a Israel de genocidio y a Occidente de doble rasero."El trato de Israel a los palestinos ha indignado durante mucho tiempo no solo a las poblaciones musulmanas de todo el mundo, sino también a los anticolonialistas de Asia, África y América Latina, así como a los líderes afroamericanos de Estados Unidos, desde Muhammad Ali a Cornel West", afirma.Conforme a Mishra, la guerra en Medio Oriente está afectando ahora negativamente a EEUU, provocando "amargas" divisiones en el Departamento de Estado, así como en los campus universitarios, y poniendo potencialmente en peligro la reelección de Biden en 2024."Pocas personas aman o quieren abrazar a un aventurero que sigue apostando temerariamente aunque pierda. Los planes de Biden con Israel, los países árabes y la India ya están en ruinas. Es probable que las esperanzas de Occidente de reclutar al Sur Global para construir un nuevo orden mundial se unan a ellas", concluye Mishra.

