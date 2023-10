https://sputniknews.lat/20231022/la-hipocresia-de-occidente-ante-el-valor-de-la-vida-humana-en-conflictos-aliena-al-sur-global-1145026074.html

La "hipocresía" de Occidente ante el "valor de la vida humana" en conflictos aliena al sur global

"Occidente, especialmente EEUU, cree que tiene el deber de proteger a Israel a cualquier precio. Así que si se produce un ataque contra Israel, EEUU normalmente lo condenaría y se pondría de su lado. Donde la cosa se complica es en el momento en que Israel dice que tiene derecho a defenderse, con lo que Occidente también está de acuerdo. Donde se pierde, creo, es hasta qué punto tu derecho a defenderte excede los términos comúnmente entendidos de lo que podría ser una represalia de un ataque contra ti. Aquí Israel fue más allá de los fríos cálculos y juró eliminar totalmente a Hamás", afirmó el experto.Además, en las circunstancias actuales, sería cada vez más difícil para Occidente seguir presionando al sur global para que apoye la guerra por poderes de la OTAN contra Rusia en Ucrania, subrayó Sachdev. Coincidió con una opinión reciente citada en el periódico estadounidense Financial Times que sobre que el apoyo inequívoco de Occidente al aporreo israelí de Gaza "envenenó los esfuerzos por alcanzar un consenso con importantes países en desarrollo" en relación con el apoyo a Kiev.Funcionarios y diplomáticos occidentales también advirtieron que la respuesta al ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel, unida a las represalias israelíes, expuso a Washington, Bruselas y sus aliados a "acusaciones de hipocresía". En medio de la escalada del conflicto palestino-israelí, se produjo una oleada de diplomacia itinerante por parte de los funcionarios occidentales, pero aunque profesaban ávidamente su apoyo a Israel, se les reprochó que no defendieran los intereses de 2,3 millones de palestinos.Así, los esfuerzos de los principales Estados occidentales por alejar al sur global, como la India, Brasil y Sudáfrica, de Rusia a causa de la conflagración ucraniana parecen haber fracasado estrepitosamente. Pero la reacción de Occidente ante el conflicto palestino-israelí, según los funcionarios, solo sirvió para "consolidar" las posiciones del mundo en desarrollo respecto a Rusia, y probablemente "desbarataría futuros esfuerzos diplomáticos sobre Ucrania".En la situación actual, en la que aumenta el número de víctimas fatales en Gaza, el enclave está sumido en una catástrofe humanitaria y se avecina una ofensiva terrestre israelí, existen "contradicciones flagrantes" sobre las que los países del sur global están llamando cada vez más la atención, afirmó Sachdev.La narrativa de Occidente parece consistir en que, si lo observamos desde una perspectiva puramente humanitaria, como hacen los países en desarrollo, la muerte de civiles en la región de Gaza no es un crimen de guerra, puntualizó el experto.El "valor comparativo de la vida en una situación, frente a otra situación — ese es el panorama general", y esto es lo que está alienando al sur global, opinó Sachdev. En palabras del analista, Washington y el Occidente colectivo se enfrentarán a desafíos en sus relaciones con el sur global. Sachdev añadió en este sentido que la opinión pública de esta parte del mundo "disminuirá su respeto por Occidente" e "irá más en contra de los intereses de EEUU como consecuencia de este desafortunado conflicto en Gaza".Además, el experto apuntó al "pensamiento de grupo" en Occidente, cuando "ni siquiera piensan en lo que significa este conflicto trágico para la gente de Gaza". Cabe destacar que estas afirmaciones tienen como telón de fondo los informes sobre que EEUU distribuyó al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución sobre el conflicto, en el que se condena a Hamás y se reconoce el derecho de Israel a la autodefensa, pero no se pide un alto el fuego. El texto del proyecto, obtenido por Sputnik, reafirma "el derecho inherente de Israel a la autodefensa individual y colectiva", así como el respeto del derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles.El 18 de octubre, Washington vetó una propuesta de Brasil ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la cual pedía a Israel rescindir su orden de evacuar a los habitantes de Gaza. Desde Rusia afirmaron que el veto estadounidense es una manifestación de "hipocresía y doble rasero" y "un enorme fracaso en la política exterior" del país norteamericano.

