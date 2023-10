https://sputniknews.lat/20231007/la-doble-reaccion-de-occidente-ante-conflictos-como-el-palestino-israeli-1144507484.html

La "doble reacción" de Occidente ante conflictos como el palestino-israelí

La razón principal del problema palestino-israelí radica en la política de Occidente hacia aquellos países que no apoyan la suya, afirmó a Sputnik el experto... 07.10.2023, Sputnik Mundo

"En primer lugar, como sabemos, la forma en que se gestiona el escenario internacional y el sistema jurídico internacional es tal que, de hecho, los derechos humanos solo se respetan para los europeos, los estadounidenses y los que están de acuerdo con su posición. (...) EEUU se considera a sí mismo el creador de este orden y se permite definir tales normas en el ámbito de los derechos humanos", afirmó Moradi. Por eso, prosiguió, cuando algo ocurre en el mundo, vemos "una doble reacción". "En los últimos 8 años hemos sido testigos de la masacre y el genocidio del pueblo yemení, de la matanza de niños, de la hambruna. Pero las instituciones internacionales y los medios no respondieron a estos problemas y no se está tomando ninguna medida para poner fin a estos conflictos", subrayó el experto, agregando que los pueblos sirio y libanés se enfrentan ahora a problemas similares. En este sentido, Moradi hizo hincapié en la situación en Palestina y en la Franja de Gaza, que "es mucho más complicada"."Desde 1948 asistimos a una especie de genocidio en la Franja de Gaza, y no solo la comunidad internacional no toma ninguna medida, sino que cada vez que los palestinos se oponen e Israel reacciona, los palestinos acaban siendo atacados o privados", explicó.¿Y Ucrania?En opinión de Moradi, lo mismo ocurre hoy en día con Ucrania. "Si consideramos las cuestiones del despliegue de tropas rusas en Ucrania, veremos que todos los países occidentales se sitúan prácticamente de un lado, y Rusia — del otro, y el problema ucraniano se formó para contener a Rusia. En tales situaciones, en lugar de intentar poner fin a estos conflictos, los países occidentales suministran cada día más armas", argumentó el experto.Precisó asimismo que ahora asistimos a posturas contradictorias de Occidente ante los conflictos, es decir, si estos problemas surgen en otros países, como Irán, o en países que no comparten las políticas occidentales, "Occidente define inmediatamente el problema como político". Este 7 de octubre, decenas de cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, según un corresponsal de Sputnik. Las Fuerzas de Defensa del país levantino declararon que los militantes de Hamás se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza.El Ejército israelí declaró el estado de alerta luego de detectar la infiltración de militantes de Hamás en las zonas fronterizas. Posteriormente, informó que está atacando objetivos en la Franja de Gaza y bloquea las carreteras que rodean el enclave.El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció una movilización masiva de reservistas. Declaró un poco después que el movimiento militante palestino Hamás lanzó una guerra contra Israel y calificó de "un error grave" los ataques de la Franja de Gaza contra el país.Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el lanzamiento de la operación antiterrorista Espadas de hierro en la Franja de Gaza, mientras el ala militar del movimiento palestino Hamás de la brigada Al Qassam anunció la operación Inundación de Al Aqsa.

