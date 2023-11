https://sputniknews.lat/20231121/berlin-promete-a-kiev-un-nuevo-tramo-de-ayuda-militar-de-mas-de-1300-millones-1145919291.html

Berlín promete a Kiev un nuevo tramo de ayuda militar de más de €1.300 millones

Berlín promete a Kiev un nuevo tramo de ayuda militar de más de €1.300 millones

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, prometió el envío de un nuevo tramo de ayuda militar a Ucrania por un valor de más de 1.300... 21.11.2023

El nuevo paquete de ayuda militar incluye el suministro de cuatro sistemas de defensa aérea IRIS-T SLM, lo que elevará a 12 el número de esos sistemas transferidos a Kiev, así como 20.000 proyectiles de artillería de 155 mm. El paquete también incluirá 60 drones de reconocimiento de varios tipos, así como más de 20 radares para detectar vehículos aéreos no tripulados. Al mismo tiempo, los plazos de entrega de esas armas siguen siendo indefinidos: por ejemplo, de los ocho IRIS-T prometidos anteriormente, Ucrania recibió solo tres. Según Bild, Kiev recibirá el primero de los cuatro sistemas de defensa aérea prometidos este martes no antes de finales de 2024, y los otros llegarán a su territorio en 2025. El medio también informó que el nuevo paquete de ayuda militar no incluirá los misiles de crucero Taurus, que Ucrania le pide a Alemania desde hace muchos meses. El 13 de noviembre, el embajador alemán en Kiev, Martin Jaeger, afirmó que su país entregará dos sistemas de defensa antiaérea Iris-T adicionales a Ucrania hasta final del 2023. De acuerdo con el embajador, el Gobierno alemán planea suministrar también los sistemas de misiles antiaéreos Patriot de Estados Unidos.El 10 de octubre, según la cadena Press TV, Berlín anunció un préstamo de 1.000 millones de euros a Ucrania en ayuda militar para el invierno de este año, que incluye los sistemas de Iris-T y Patriot mencionados, así como sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard.

