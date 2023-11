"El poder minero se coló en las futuras elecciones de Panamá"

https://sputniknews.lat/20231121/el-poder-minero-se-colo-en-las-futuras-elecciones-de-panama--1145924582.html

Comunidades indígenas, rurales y urbanas se unen en Panamá en repudio al posible avance de la minería. A la protesta se sumaron estudiantes, activistas sindicales y gremiales.La población realizó dos jornadas de paro en lo que va de noviembre: la primera, el jueves 16, y la segunda este lunes 20.Las movilizaciones rechazan el contrato que otorga una concesión por 20 años a una filial de la compañía minera canadiense First Quantum Minerals."Lamentablemente, el sistema extractivista, que saca recursos de los países pobres para derivarlos a las naciones industrializadas, no nos enriquece como han prometido los defensores de la minería en América Latina", dijo a Telescopio el sociólogo panameño Olmedo Beluche, politólogo, ensayista, periodista y profesor universitario.La lucha implica la defensa de la naturaleza frente al extractivismo de los grandes monopolios necesitados de la materia prima que provee América Latina.Distintas agrupaciones exigen al Gobierno de Laurentino Cortizo derogar la Ley 406 del contrato, que otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, la concesión por 20 años prorrogables para operar una gran mina de cobre.Según la empresa, esto representa cerca del 5 % del Producto Interno Bruto de la nación.Desde el derecho internacional y constitucional, expertos sostienen que la mejor salida para Panamá es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, dado que el país tendría mayores ventajas para enfrentar una demanda de la minera.La Corte se reunirá el próximo 24 de noviembre en una sesión permanente para emitir su decisión. Recibió hasta el momento 10 demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato de ley minero.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

