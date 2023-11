https://sputniknews.lat/20231121/javier-milei-define-su-gobierno-mientras-acuerda-el-cambio-de-mando-en-argentina-1145929332.html

Javier Milei define su gobierno mientras acuerda el cambio de mando en Argentina

Javier Milei define su gobierno mientras acuerda el cambio de mando en Argentina

El presidente electo Javier Milei se reunió con su par saliente, Alberto Fernandez, para comenzar la transición de Gobierno hasta el paso de mando del 10 de... 21.11.2023, Sputnik Mundo

Comenzó la cuenta regresiva para la asunción del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, este 10 de diciembre. Aún resta conocer la configuración total de sus colaboradores, pero ya comunicó la mayoría de los ministros de su gabinete.La victoria del libertario fue bien recibida por los mercados, ya que las acciones de empresas argentinas subieron en Wall Street y el dólar paralelo no se disparó demasiado, a pesar de su propuesta de dolarización, y se posicionó en los 1070 pesos, este martes.“Milei apunta a ir resolviendo los problemas antes de salir completamente del cepo cambiario. Antes, hará una reforma del Estado, que tendrá una estructura más chica y será acompañado con la baja del gasto público. Eso tranquilizó a los mercados”, afirmó Maria Castiglioni, economista y directora de la consultora C&T.Castiglioni vaticinó que la dolarización no será inmediata, sino “un proceso gradual”. “Primero se buscará resolver los problemas del Banco Central, que tiene reservas negativas. Dicho esto, ya empezaron a corregirse cuestiones como el tipo de cambio de exportación, porque ahora se liquida un 50% al dólar oficial (368 pesos) y el resto, al contado con liquidación (935 pesos)”.Milei y su política exteriorJavier Milei fue muy tajante en sus definiciones sobre la política exterior que tendrá su Gobierno, diciendo que se distanciará de países que, según él, no cumplan con los criterios liberales y occidentales, como China y Brasil.“A partir de ahora, veo un Mercosur que tendrá un conflicto entre sus dos socios más importantes -Brasil y Argentina-. Será difícil el avance de la agenda ambiental, que es central para Lula Da Silva. Por otro lado, Uruguay lo verá como un aliado para habilitar los Tratados de Libre Comercio de cada país de forma individual”, dijo el analista internacional Alejandro Frenkel.“No creo que Argentina haga efectivo su ingreso a los BRICS y tampoco que se acerque a China. Habrá que ver hasta dónde tensa el vínculo”, detalló.

