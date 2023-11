https://sputniknews.lat/20231121/las-ideas-militares-de-la-otan-son-defectuosas-y-estan-desfasadas--1145924739.html

"Las ideas militares de la OTAN son defectuosas y desfasadas"

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) creyó que sería sencillo vencer a Rusia en el conflicto ucraniano, pero los hechos indican lo contrario... 21.11.2023, Sputnik Mundo

Desde la caída de la Unión Soviética en diciembre de 1991, quedó de manifiesto que la alianza atlántica había dejado de ser un bloque militar disuasivo para pasar a ser uno con intenciones de expansión hacia el Este de Europa, región que, en ese momento, vivía una severa inestabilidad social, política y económica. Así lo asegura Bryen, quien desde su perspectiva de estratega militar desmenuza algunos errores de la OTAN en la crisis ucraniana. Uno de ellos, dice, es la decisión de una eventual adhesión de Kiev al brazo armado de Occidente."La idea de ampliar la OTAN a Ucrania puede haber costado a sus socios un futuro mucho más arriesgado. Seguramente ha socavado la capacidad de disuasión de la OTAN, algo que los rusos y los chinos comprenden claramente", señala el especialista en temas de seguridad global. ¿Es suficiente el apoyo de Occidente a Ucrania?Y es que, aunque al inicio del conflicto había optimismo entre los aliados otanistas sobre una victoria de Kiev, conforme pasaron los meses las bajas en el lado ucraniano se incrementaron paulatinamente y la contraofensiva de Zelenski quedó varada. De hecho, el Gobierno ruso asegura que las tropas ucranianas han perdido a más de 90.000 soldados entre heridos y muertos —solo durante la fallida contraofensiva iniciada en junio pasado—, además de numerosas pérdidas de equipo militar occidental, que ascienden hasta más de 13.500 tanques y blindados destruidos, según Moscú. El especialista sostiene que en la OTAN no pudieron prever correctamente el nivel de munición necesario para el conflicto en Ucrania. En ese sentido, asegura que "los suministros están muy por debajo de lo que se necesita", en referencia a la entrega de proyectiles de 155 mm al Ejército de Kiev. "Una alianza expansionista, no defensiva"El objetivo de producción de la OTAN se basa en las cifras del conflicto en Ucrania, pero si comenzara una crisis bélica más amplia, o combates en otros lugares, como la península de Corea, China, Taiwán o Europa, esas cifras "se irían por la ventana", señala Bryen. El experto también critica que el bloque otanista tarde tanto en fabricar y suministrar armas de alta precisión a Kiev: "Si se demora tres días en fabricar un proyectil básico de 155 mm, se tardan dos años o más en producir armas inteligentes". Stephen Byren concluye que, ante los hechos de la crisis ucraniana, la capacidad de disuasión de la OTAN "está cada vez más en entredicho", por lo cual una de las prioridades del bloque debería ser restaurar la confianza en sus defensas, algo que podría conseguirse solo si Occidente llega a un acuerdo con Rusia que "cambie el mapa estratégico de Europa". "Rusia recurrió a una nueva generación de drones de ataque, artillería concentrada y minas lanzadas desde el aire para detener al Ejército ucraniano, y adoptó la estrategia de desangrar a Ucrania, algo que los asesores estadounidenses y europeos no calcularon correctamente cuando entrenaron a nueve brigadas ucranianas para atacar las defensas rusas en la zona de Zaporozhie", observa.

