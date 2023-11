https://sputniknews.lat/20231121/netanyahu-esta-demasiado-asustado-israel-se-enfrente-ahora-a-sus-problemas-internos-1145901346.html

"Netanyahu está demasiado asustado": Israel se enfrente ahora a sus problemas internos

La supuesta incompetencia política del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es un tema recurrente en la opinión pública del país hebreo, cuya seguridad... 21.11.2023, Sputnik Mundo

Un nuevo reporte del diario israelí Haaretz sugiere que el actual Gobierno de Netanyahu prefiere alimentar teorías conspirativas en lugar de asumir la responsabilidad por las agresiones perpetradas por el grupo palestino radical. Según el periódico, Netanyahu "está demasiado asustado" ante una posible pérdida de credibilidad y poder entre el pueblo israelí. Por eso, dice el medio, el político de ultraderecha tiene su propio interés en difundir esa clase de teorías sin fundamento alguno. "No hay nada más fácil ni más rápido en el actual entorno mediático global que fabricar una teoría de la conspiración", apunta Haaretz. Las versiones sobre problemas al interior de la Administración israelí suceden en momentos en que una parte de la población y varios de los familiares de los rehenes que siguen tomados por Hamás han culpado directamente a Netanyahu por haber permitido que las fronteras de la nación hebrea fueran transgredidas por los milicianos palestinos. Incluso las protestas han ocurrido afuera de la residencia del primer ministro en la ciudad de Jerusalén. Este 20 de noviembre, la prensa israelí publicó información que acerca de avisos que no fueron escuchados por los altos mandos y que advertían sobre movimientos inusuales en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Las advertencias provinieron de una unidad femenina del Cuerpo de Defensa de Fronteras, pero no fueron tomadas en cuenta por lo que Haaretz denominó una "flagrante muestra de sexismo". Conocidas en hebreo como tatzpitaniyot, derivado de la palabra tatzpit, o miradores, estas tropas vigilantes son a menudo la primera línea de defensa.Actualmente Tel Aviv continúa con su ofensiva a gran escala contra la Franja de Gaza, donde sus agresiones han provocado la muerte de más de 13.000 personas, la mayoría de ellas civiles, según cifras de las autoridades locales controladas por Hamás. Buena parte de la comunidad internacional se ha opuesto a los ataques israelíes, pero el Gobierno de Netanyahu se niega a escuchar las exigencias y peticiones.

