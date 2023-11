https://sputniknews.lat/20231122/eeuu-burla-a-ucrania-en-su-presupuesto-mientras-rusia-supera-a-occidente-1145949795.html

EEUU burla a Ucrania en su presupuesto, mientras Rusia supera a Occidente

EEUU burla a Ucrania en su presupuesto, mientras Rusia supera a Occidente

Ya es hora de "poner fin al pensamiento mágico" sobre una supuesta derrota de Rusia en el conflicto ucraniano. Lo han afirmado un exoficial de inteligencia... 22.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-22T16:12+0000

2023-11-22T16:12+0000

2023-11-22T16:12+0000

al contado

política

seguridad

volodímir zelenski

joe biden

ucrania

occidente

eeuu

otan

the wall street journal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/16/1145949428_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d4b4602f36da934936dfd2217e577505.jpg

EEUU burla a Ucrania en su presupuesto, mientras Rusia supera a Occidente EEUU burla a Ucrania en su presupuesto, mientras Rusia supera a Occidente

NegacionistasEugene Rumer y Andrew Weiss advirtieron en la publicación: "[Vladímir] Putin tiene motivos para creer que el tiempo está de su lado. En el frente, no hay indicios de que Rusia esté perdiendo lo que se ha convertido en una guerra de desgaste".Unas palabras que enfatizaron, al indicar que el impacto de las sanciones en la economía y las capacidades militares rusas "fue mucho menor de lo esperado".Así, apuntaron que las fábricas de defensa rusas están aumentando su producción, y las fábricas heredadas soviéticas están superando a las occidentales en artículos muy necesarios, como proyectiles de artillería. "Los tecnócratas responsables de dirigir la economía rusa han demostrado ser resilientes, adaptables e ingeniosos", aseveraron, y añadieron que los precios del petróleo están "llenando las arcas estatales" rusas, en parte gracias a la estrecha cooperación con Arabia Saudí.El Dr. Sergio Fernández Riquelme señala al respecto que en el mundo occidental cada vez es más difícil distinguir la realidad de la ficción."El ‘pensamiento mágico’ domina a las élites y a muchos ciudadanos. Pensamos que lo que ocurre en las series, en internet, en esta sociedad del bienestar y del ocio masivo, pues se tiene que cumplir sí o sí. Pero, de repente, la realidad nos golpea y nos muestra que no se pueden confundir esos sueños, esos deseos, con la verdadera realidad que hay en la calle, o en este caso, en el frente de un conflicto que desde hace mucho tiempo sólo tenía una salida, que es la negociación, el pacto, y la búsqueda de algún consenso", señala.Zelenski ‘duerme afuera’En tanto, el presidente de EEUU, Joe Biden, finalmente promulgó una ley que permite financiar las operaciones del Gobierno Federal hasta febrero y que excluye ayuda adicional a Israel y Ucrania.Entretanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró: "Debemos darnos cuenta de que la situación en el campo de batalla es difícil […] más difícil de lo que esperábamos". Añadió que este no es un motivo para dejar de suministrar ayuda militar a Kiev, ya que el bloque militar no debe permitir que Rusia obtenga la victoria en el conflicto.En este contexto, en una reunión con periodistas de países africanos, el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, avisó que Occidente debe mantener su hucha llena. Así, afirmó que el cese de la ayuda financiera de los países occidentales provocaría una crisis en su país, ya que sin estos recursos Kiev no es capaz de pagar los salarios a sus militares y las pensiones a los ciudadanos jubilados. "Decir que Ucrania depende sólo de la ayuda occidental, no es verdad. Pero que, sin esta ayuda, para Rusia esto será el 100 % más fácil", disparó."Ucrania no puede ganar esta guerra, y Rusia no la puede perder, y eso es un hecho evidente que están comprendiendo muy lentamente los que realmente están detrás de este conflicto. La OTAN, tras declarar informalmente la guerra a Rusia, y tras intentar que Ucrania hiciese su guerra en esa zona, pues se ha dado cuenta de que no tiene, ni los recursos necesarios, ni los soldados necesarios, ni la motivación necesaria para hacer cumplir sus objetivos", sentencia Fernández Riquelme.

ucrania

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

política, seguridad, volodímir zelenski, joe biden, ucrania, occidente, eeuu, otan, the wall street journal, аудио