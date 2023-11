https://sputniknews.lat/20231122/milei-ratifica-cese-de-obra-publica-argentina-los-que-no-son-pobres-que-se-financien-ellos-1145959466.html

Milei ratifica cese de obra pública argentina: "Los que no son pobres, que se financien ellos"

Milei ratifica cese de obra pública argentina: "Los que no son pobres, que se financien ellos"

El presidente electo de los argentinos reiteró que en su mandato habrá un fuerte ajuste, al punto de querer frenar las obras de infraestructura y desprenderse de empresas estratégicas estatales. En Israel, el Gobierno llegó a un acuerdo con Hamás para la liberación de rehenes.

En sus primeras declaraciones como primer mandatario, Javier Milei comenzó a delinear los ejes que tendrá su Gobierno. En este sentido ratificó que no habrá obra pública porque el Estado no tiene plata y que la única forma de avanzar con infraestructura será a partir de la iniciativa privada.“No tiene sentido decir que va a desaparecer la obra pública, pero ¿por qué el Estado va a financiar las cloacas de las zonas más ricas?”, afirmó Eduardo Amadeo, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio y cercano a Patricia Bullrich, que apoya a Milei. Sostuvo además que confía en encontrar consensos con el nuevo presidente para avanzar en proyectos clave durante el próximo período. “Tenemos por delante tiempos difíciles y eso va a requerir mucha conversación. Si hay que hacer un ajuste, que esto sea aceptado por la gente. Por eso es bueno que estén [ministros como] Nicolas Posse y Guillermo Francos”.Por otro lado, Milei ratificó que privatizará la empresa petrolera de capitales mixtos YPF, que había sido reestatizada por Cristina Fernandez de Kirchner hace tan solo 11 años y lleva adelante la exploración y explotación del yacimiento Vaca Muerta.“Con esto, busca mostrar una hoja de ruta en materia de relación entre el Estado y el mercado. Su ideario se sustenta en el principio de subsidiariedad, con el cual el Estado se retira”, afirmó el consultor en hidrocarburos Juan José Carbajales.“YPF es la más grande de hidrocarburos y es quien más recursos no convencionales desarrolla en el país. Si se la deja exclusivamente al mercado, en Vaca Muerta va a encontrar réditos, pero se podrían descuidar otras exploraciones menos rentables al comienzo como en Palermo Aique o el mar argentino”, opinó.Israel alcanza acuerdo para recuperar rehenesIsrael alcanzó un pacto con Hamás para que rehenes secuestrados el 7 de octubre en las zonas aledañas a la frontera con Gaza, sean recuperados. La liberación será a cambio de una tregua de cuatro días en la ofensiva aérea y terrestre en territorio gazatí.“Para Israel, la liberación de rehenes es una parte esencial de su cultura nacional. Imagino que las conversaciones se iniciaron al mismo tiempo que empezó la guerra. La tragedia y el duelo nos acompañan permanentemente desde aquel día”, dijo a Cara o Ceca Yoel Schvartz, historiador y analista político en Israel.“Son muchísimas las voces que están a favor de pagar todos los costos necesarios para recuperar prisioneros. Cuando el gobierno votó anoche, solo un pequeño partido llamado Poder judío se opuso”, detalló.

