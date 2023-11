https://sputniknews.lat/20231122/el-mundo-arabe-cuestiona-a-occidente-seran-complices-de-un-castigo-colectivo-contra-gaza--1145953793.html

El mundo árabe cuestiona a Occidente: ¿serán cómplices de un "castigo colectivo" contra Gaza?

El mundo árabe cuestiona a Occidente: ¿serán cómplices de un "castigo colectivo" contra Gaza?

Un grupo de países árabes y de mayoría musulmana ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exija a Israel levantar el bloqueo a la ayuda... 22.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-22T20:25+0000

2023-11-22T20:25+0000

2023-11-22T20:25+0000

internacional

occidente

franja de gaza

📰 conflicto palestino-israelí

onu

consejo de seguridad de la onu

eeuu

jordania

egipto

🌍 oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/04/1145416135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f739b5367b92e9ac0a45a4ba46adc83.jpg

El colectivo está encabezado por Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Indonesia, Nigeria y Palestina y ya ha tenido pláticas en Pekín y en Moscú. Ahora están negociando en Londres y próximamente en París, donde se reunirán con el presidente Emmanuel Macron. El objetivo sería presionar a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos— para aprobar una resolución en la que se ordene que la ONU sea la encargada de gestionar el traslado y la entrega de ayuda humanitaria a la población gazatí a través del paso de Rafah, y no las tropas israelíes. De todos los miembros permanentes, Washington y Londres son quienes más han puesto trabas a un alto el fuego, por lo cual los esfuerzos de los países árabes están encaminados a convencer a estas dos naciones. La intención del bloque árabe-musulmán es dejar a las potencias occidentales ante la siguiente disyuntiva: cumplir con el derecho internacional y exigir a Israel que permita la entrada de suministros básicos o ser cómplice de crímenes de guerra."Estamos planteando una elección a los miembros del Consejo de Seguridad: ¿serán cómplices de la hambruna y las privaciones a la población de Gaza o están dispuestos a hacer cumplir el principio básico de que los civiles no deben verse afectados por un conflicto militar?", dijo a medios Faisal bin Farhan al Saud, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita. Por su parte, la canciller de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo que Tel Aviv viola sistemáticamente las leyes de guerra y dijo que gran parte del mundo árabe-musulmán está hastiado de ver que Occidente se solidariza con la Franja de Gaza solo mediante discursos y no a través de acciones concretas. El ministro saudí añadió que es "absolutamente necesario" establecer un alto al fuego prolongado, no temporal como el que este 22 de noviembre acordaron Israel y el grupo palestino Hamás para la liberación de prisioneros y rehenes de ambos bandos. "Las condiciones son pésimas en Gaza: el desplazamiento de personas de norte a sur, los enormes flujos de gente, la falta de refugio, la carencia de servicios de salud, los riesgos de propagación de enfermedades... La ayuda no puede retrasarse o habrá más desplazamientos: ese es el objetivo tácito de Israel", señaló el canciller de Egipto, Sameh Shoukry. El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, recordó también que actualmente atraviesan el paso de Rafah 200 camiones de ayuda humanitaria diariamente, cuando en realidad se necesitan 800.

https://sputniknews.lat/20231122/erdogan-califica-la-posesion-de-armas-nucleares-por-israel-de-amenaza-para-turquia-1145936048.html

https://sputniknews.lat/20231019/es-deshumanizante-comunidad-arabe-en-eeuu-expresa-indignacion-ante-postura-de-biden-sobre-gaza-1144941287.html

occidente

franja de gaza

eeuu

jordania

egipto

indonesia

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

occidente, franja de gaza, 📰 conflicto palestino-israelí, onu, consejo de seguridad de la onu, eeuu, jordania, egipto, 🌍 oriente medio, indonesia, islam, israel, hamás