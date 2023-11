https://sputniknews.lat/20231122/erdogan-califica-la-posesion-de-armas-nucleares-por-israel-de-amenaza-para-turquia-1145936048.html

Erdogan califica la posible posesión de armas nucleares por Israel de "amenaza para Turquía"

"Israel posee una bomba nuclear, presentamos una denuncia a las autoridades competentes y seguimos haciéndolo. Tomaremos iniciativas tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como en el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre esta cuestión, que amenaza la seguridad de toda la región, incluida Turquía", advirtió Recep Tayyip Erdogan en un foro empresarial en Argelia, citado por el diario Hurriyet.El 5 de noviembre, el ministro israelí de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio, Amihai Eliyahu, informó que lanzar una bomba atómica sobre la Franja de Gaza "es una de las posibilidades" del desarrollo del conflicto palestino-israelí. Más tarde, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, suspendió al ministro de las reuniones del Gobierno.El 15 de noviembre, el mandatario turco calificó a Israel como "en Estado terrorista". Señaló que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debe ser juzgado en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por los delitos de genocidio.Erdogan condena el silencio de la UE ante la "masacre" de GazaErdogan también cuestionó el silencio de la Unión Europea ante la "masacre" de Gaza y destacó la dura reacción de la exministra de Derechos Sociales de España, Ione Belarra, a la actitud del bloque comunitario.A principios de noviembre, la entonces ministra interina de Derechos Sociales de España, Ione Belarra, en una entrevista a la cadena televisiva Al Jazeera, llamó a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas con Israel por sus ataques aéreos masivos que causaron miles de civiles muertos en Palestina y calificó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "criminal de guerra". Belarra cuestionó también "el ejercicio de la hipocresía" que estaba llevando a cabo la Comisión Europea.En este contexto, el mandatario turco señaló que ahora España formó un nuevo Gobierno y mantendrá conversaciones con el jefe del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez, quien tiene "otra posición".El líder turco instó también al mundo islámico a no callar frente a la ocupación israelí del territorio palestino. "La caída de Gaza es una herida profunda para la unidad y la solidaridad del mundo islámico", subrayó. Erdogan recalcó que es vergonzoso callar y no reaccionar a los ataques de Israel en la Franja de Gaza que "no reconoce el derecho internacional, los derechos humanos ni tampoco los valores éticos".El presidente turco indicó que "el terrorismo de Estado y la ocupación que Israel lleva cabo en Gaza y otras ciudades palestinas es un crimen de lesa humanidad y un genocidio".Poco antes, Catar declaró que Israel y Hamás habían pactado una tregua de cuatro días y que el comienzo de la misma se anunciaría en las próximas 24 horas. Desde Moscú destacan los esfuerzos de Catar para materializar los llamados de la comunidad internacional al cese de las hostilidades en la Franja de Gaza.Las hostilidades han causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel, según las autoridades; el último dato del Ministerio de Salud gazatí, sin actualizar desde el 11 de noviembre debido al colapso de servicios y comunicaciones en los hospitales del enclave, es de 12.700 muertos y 30.000 heridos.

