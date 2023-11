https://sputniknews.lat/20231121/estados-unidos-va-a-justificar-cualquier-crimen-israeli-1145910628.html

"Estados Unidos va a justificar cualquier crimen israelí"

"Estados Unidos va a justificar cualquier crimen israelí"

Estados Unidos siempre apoyará a Israel y nunca va a dejar de respaldar a su aliado principal, no solo en Oriente Medio, sino también en la escena mundial...

Al enfrentarse a las dificultades no solo económicas, sino también a problemas a gran escala en el complejo militar-industrial, junto con una situación tensa dentro del Estado, lo más fácil es achacar todos sus problemas a un enemigo externo, argumenta el analista político del Centro de Estudios de Problemas de la Seguridad de la Academia de Ciencias de Rusia, Konstantín Blojín. Por eso, el líder estadounidense, Joe Biden, intenta consolidar a todo Occidente, a sus aliados europeos sobre una base antirrusa y a sus aliados asiáticos sobre una base antichina.De acuerdo con el experto, Biden, no puede hacer declaraciones de la misma manera que el expresidente, Donald Trump. Por el contrario, Biden piensa de otra manera, indica el experto: para el presidente de EEUU las posibilidades de su país en el mundo son inmensas, "una nación excepcional con una misión especial de dominar al mundo".La cuestión principal en el conflicto palestino-israelí no es qué armamento tiene Hamás, ni siquiera cuánta culpa tiene Israel. Tel Aviv es el aliado más cercano de Washington, no solo en Oriente Medio, sino en la escena mundial. Así que "EEUU va a justificar cualquier crimen israelí", concluyó Blojín.En octubre Biden dejó en claro en una rueda de prensa que la política de su país es muy simple: Tel Aviv seguirá siendo su aliado incondicional, prometió "apoyar a Israel" tras el ataque del 7 de octubre y se comprometió a aumentar la ayuda militar al Estado judío. El Pentágono reforzó sus activos militares una vez más en la región, enviando portaviones, un submarino de propulsión nuclear, cazas, sistemas de defensa antiaérea y armamento en respaldo a Israel.Pero el creciente número de muertos en la Franja de Gaza y la reciente promesa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de volver a ocupar la Franja de Gaza provocó "un marcado cambio en el discurso político de Estados Unidos a favor de Israel y podría afectar el legado de Biden".

