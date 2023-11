https://sputniknews.lat/20231114/israel-obliga-a-eeuu-a-aumentar-su-presencia-militar-en-oriente-medio-1145730311.html

Esta sería la mayor preocupación de EEUU en el conflicto palestino-israelí

Desde las primeras horas posteriores al ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, EEUU hizo una demostración contundente de apoyo a su aliado y... 14.11.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con un análisis del diario Financial Times, Washington comenzó a ejecutar medidas para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión enviando un grupo de ataque de portaaviones al Mediterráneo oriental y aumentando la presencia de sus escuadrones de aviones de combate en toda la zona.Estas medidas contrastan con la política que había seguido el presidente Biden desde que asumió el cargo, pues trató de disminuir las tensiones en la región de Medio Oriente con dos acciones específicas en Afganistán y Arabia Saudita.En ese sentido, la Administración Biden organizó la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021, mismo año en el que el Pentágono retiró algunas de sus defensas aéreas de Arabia Saudita por lo que denominó motivos de mantenimiento y rotación.Y es que la retirada de Afganistán y la decisión de desplazar los sistemas de defensa antiaérea Patriot hacia la región Asia-Pacífico fomentaron la percepción en el mundo árabe de que las autoridades norteamericanas se habían ido desentendiendo de Oriente Medio.Ahora, el conflicto entre Israel y Hamás —que ha dejado más de 11.000 muertos del lado palestino y 1.200 fallecidos del lado israelí— ha hecho sonar las alarmas en la Casa Blanca y, por ello, ha obligado al Pentágono a reforzar sus activos militares una vez más en la región, enviando portaviones, un submarino de propulsión nuclear, cazas, sistemas de defensa antiaérea y armamento en respaldo a Tel Aviv.La finalidad de estos movimientos, según el país norteamericano, es la de reforzar la protección de las fuerzas estadounidenses en la región y disuadir a Irán y a los grupos militantes que ese país apoya apoya, entre los que se encuentran Hamás y Hizbulá, según Financial Times. ¿A quiénes considera EEUU como sus "enemigos"?La Casa Blanca ha confrontado abiertamente a Hizbulá, el grupo militante establecido en el Líbano. Por ello, podría considerarse como una de sus principales amenazas, ya que es una organización poderosa que diariamente intercambia ataques con Israel desde que comenzó la escalada del conflicto palestino-israelí, según el diario. También están los grupos militantes de Irak y Siria, que son considerados una preocupación para el Ejército estadounidense. En el primer país hay miles de soldados estadounidenses entrenando a las fuerzas locales, mientras en la segunda nación que lleva más de una década en guerra, Irán tiene mucha presencia a través de milicias, asegura Financial Times. Por otro lado, Estados Unidos ha dicho públicamente que Teherán representa un peligro para sus intereses y desde hace años mantiene constantes desacuerdos por el programa nuclear iraní. De acuerdo con el rotativo, los 120.000 efectivos de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán constituyen el principal obstáculo para los objetivos israelíes y occidentales. Además, se encuentra la fuerza Quds, que coordina y entrena a los apoderados regionales de Teherán. Apenas este 14 de noviembre, las fuerzas estadounidenses atacaron dos instalaciones de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraníes y de los grupos proiraníes cerca de las ciudades de Abu Kamal y Al Mayadin.Más lejos, los rebeldes hutíes, que controlan el norte de Yemen, también han intentado golpear a Israel y probablemente a Estados Unidos. Los hutíes afirman haber lanzado al menos tres ataques con drones y misiles contra Israel recientemente. Oposición a la guerraEl apoyo de Washington a Tel Aviv no ha sido bien recibido en Estados Unidos, pues el 46% de los demócratas consultados desaprueba la postura de Biden ante el conflicto palestino-israelí, según un sondeo de The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research. Además, más de 500 funcionarios de 40 agencias del Gobierno estadounidense enviaron una carta al presidente Biden para oponerse a su apoyo a Israel en los ataques contra la Franja de Gaza y exigieron un alto al fuego.

