"Es lo último que necesita": así es como el conflicto palestino-israelí podría afectar a Biden

"La política nunca permanece quieta por mucho tiempo. La repentina y sangrienta ruptura de un raro interregno [tiempo en el que un país permanece sin soberano] de calma y esperanza de avances diplomáticos en Medio Oriente ya está cambiando los cálculos en Israel, Estados Unidos, el mundo árabe y en todo el globo", escribió el analista estadounidense Stephen Collinson, autor del texto. Hasta ahora, precisó el periodista, Estados Unidos ha enviado material de defensa aérea y municiones a Israel; ha ofrecido apoyo de inteligencia para las operaciones de rescate de rehenes y ya ha trasladado un portaaviones al Mediterráneo oriental como muestra de apoyo y disuasión a los enemigos de Tel Aviv. Sin embargo, a decir del experto, en cualquier momento de las próximas semanas, los intereses de Estados Unidos y dos de Israel podrían chocar debido a las fuertes presiones de una parte de la sociedad israelí sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu para emprender un ataque directo y aún mayor contra todo el territorio de Palestina. Si lo anterior sucede, ahonda el periodista, Washington estará preocupado por la escala de cualquier acción de este tipo, ya que "lo último que necesita Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que pretende reelegirse, es que Estados Unidos se vea arrastrado a otro conflicto en Medio Oriente". Adicionalmente, el experto detalló que el mandatario norteamericano tendrá que defender sus flancos políticos, especialmente del Partido Republicano que no pierde la oportunidad de retratarlo como un presidente viejo y débil. Añadió que el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, quien aspira a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, aseguró que Biden era "cómplice" de "esta guerra real contra Israel", mientras que la incesante cobertura por parte de los medios sobre el manejo de Biden de la caótica retirada militar de Afganistán, dijo el analista, profundiza la sensación de la incompetencia del presidente. A lo anterior se suman las consecuencias de las políticas de izquierda de Biden, ya que los demócratas progresistas cada vez son más críticos con Israel, tanto por el trato que da a los palestinos en Gaza, controlada por Hamás, como en Cisjordania, liderada por la Autoridad Palestina y por la extrema inclinación de la coalición de Netanyahu, considerado uno de los Gobiernos más derechistas de la historia de Tel Aviv. Asimismo, los intentos del presidente estadounidense por impulsar una normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita se encuentran, a decir del experto, "en el mejor de los casos, estancados". Esto porque, aseguró, Riad no tendrá espacio político para negociar con Netanyahu mientras cientos de palestinos mueran en ataques de represalia israelíes en Gaza. Al mismo tiempo, el conflicto entre Israel y Palestina podría afectar negativamente otra prioridad de Biden: el conflicto en Ucrania. Pues aunque Israel recibirá armas de Washington, un conflicto regional prolongado podría sobrecargar los ya de por sí agotados arsenales de reserva estadounidenses. Por si fuera poco, dice, las republicanos ya se oponen a una mayor ayuda a Kiev y probablemente, argumentarán que Washington debería priorizar a su viejo amigo y que no puede darse el lujo de ayudar a ambos. En ese sentido, para el experto, todos estos acontecimientos podrían precipitar repercusiones políticas estratégicas más amplias. Además, Estados Unidos lleva 15 años tratando de alejarse de Medio Oriente y acercarse a Asia. El 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás comenzó una serie de ataques con proyectiles e infiltraciones en el territorio de Israel, acción que fue respondida por el Ejército israelí con bombardeos sobre la Franja de Gaza.En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Espadas de Hierro. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera declaración pública sobre el ataque palestino, declaró que el país "está en guerra". En las primeras cuatro oleadas de ataques aéreos, Israel lanzó unas 2.000 municiones y más de 1.000 toneladas de bombas sobre Gaza.Según los últimos datos disponibles, la escalada de violencia ha causado unos 1.000 muertos y más de 3.400 heridos en Israel, a los que se suman unos 900 muertos y 4.500 heridos en Gaza, así como más de 100 personas, tanto militares como civiles, que fueron secuestradas durante el ataque y están cautivas en el enclave palestino.Además, la nueva espiral del conflicto palestino-israelí desplazó a más de 200.000 gazatíes, según informó el 10 de octubre el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Farhan Haq.

