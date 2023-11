https://sputniknews.lat/20231112/por-que-israel-no-prueba-sus-armas-nucleares-como-corea-del-norte-1145643319.html

¿Por qué Israel no prueba sus armas nucleares como Corea del Norte?

¿Por qué Israel no prueba sus armas nucleares como Corea del Norte?

La política israelí de no reconocer ni negar la posesión de armas nucleares está en el punto de mira después de que un ministro se planteara un ataque atómico... 12.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-12T11:29+0000

2023-11-12T11:29+0000

2023-11-12T11:29+0000

israel

📰 conflicto palestino-israelí

armas nucleares

defensa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0b/1145643859_0:41:1793:1050_1920x0_80_0_0_956d5938643ad1972ddc67da93eabb2b.jpg

El 5 de noviembre, el ministro israelí de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio, Amihai Eliyahu, declaró que un ataque nuclear contra la Franja de Gaza "es una de las posibilidades" del desarrollo del conflicto. Sin embargo, un poco más tarde, el funcionario señaló que su "declaración es metafórica".La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, calificó las palabras sobre la posibilidad de utilizar armas atómicas contra la Franja de Gaza de "provocadoras y absolutamente inaceptables". En sus palabras, el discurso del ministro israelí sigue planteando una serie de cuestiones que la comunidad internacional debería considerar.Las declaraciones de Amihai Eliyahu también fueron condenadas por países como Estados Unidos, Catar, Arabia Saudita y Siria. El primer ministro Benjamín Netanyahu lo suspendió de su cargo "hasta nuevo aviso", alegando que las declaraciones "no tienen base en la realidad".La comunidad internacional da por sentada la existencia del arsenal nuclear israelí, a pesar de que el país se niega a confirmar su capacidad. Los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz estiman que Israel posee aproximadamente 80 armas nucleares, de las cuales 30 son bombas de gravedad para ser lanzadas por aviones y 50 están destinadas a misiles balísticos de medio alcance Jericho II. "Este arsenal refuerza la superioridad militar de Israel en la región, que ya es indiscutible incluso si solo consideramos el armamento convencional", destacó a Sputnik Marcos José Barbieri Ferreira, profesor de la Universidad Estatal de Campinae (Brasil). Los datos abiertos también indican que Israel dispone de medios de lanzamiento por tierra, mar y aire que podrían utilizarse como vectores de empleo de armas nucleares.En segundo lugar, destaca que el país judío tiene misiles balísticos y de crucero de la familia Jericho que pueden llevar cabezas atómicas y, en tercer lugar, tiene submarinos convencionales alemanes Dolphin que también podrían equiparse fácilmente con armas nucleares.Sin embargo, la política de opacidad impide a Israel realizar pruebas nucleares o incluso demostrar sus capacidades para garantizar la disuasión del enemigo. "La disuasión nuclear implica demostrar tu poder para infligir una pérdida a tu adversario y evitar así un ataque. En este contexto, los países nucleares demuestran su poder, como hace Corea del Norte, por ejemplo", señaló Barbieri Ferreira. Agregó que Israel es "uno de los únicos países con armas nucleares que no adopta esta postura". La ausencia de ensayos atómicos públicos plantea dudas sobre la eficacia del armamento nuclear israelí. Por otra parte, hay indicios de que el Estado judío realizó pruebas durante el siglo XX con la ayuda de países socios como EEUU, Francia y Sudáfrica.Razones por la que Israel opta por la política de opacidad nuclearLa razón por la que Israel opta por la política de opacidad nuclear, que consiste en no admitir la existencia de su arsenal, es objeto de debate entre los expertos.En sus palabras, otra razón consiste en evitar el desencadenamiento de una carrera atómica en Oriente Medio. "Parece que Israel no admite tener estas armas para que esto no se utilice como argumento para que otros países de la región desarrollen sus propios programas nucleares. Y sabemos que Israel ha adoptado una política incisiva para impedir que sus vecinos adquieran armas nucleares", afirmó la experta. La profesora recordó casos como el ataque israelí al reactor nuclear iraquí de Osirak en 1981, el ataque a las instalaciones de al-Kibar y Deir ez-Zor en Siria y los ciberataques con los virus Stuxnet y Flame, no confirmados por Israel, contra el programa atómico iraní.Además, mantener la opacidad nuclear podría incluso aumentar la disuasión israelí, ya que los enemigos no tienen una percepción clara de las capacidades del Estado judío ni siquiera de su doctrina nuclear, lo que indicaría los posibles escenarios para el uso de estas armas. "Por el momento, Israel tiene muy poco que ganar renunciando a la opacidad. Su arsenal ya es público y todo el mundo sabe que Israel tiene una capacidad nuclear muy importante", indicó Raquel Gontijo. Uso de armas nucleares en la Franja de GazaLas declaraciones del ahora exministro Eliyahu no han sido las únicas en las que las autoridades israelíes han considerado el uso de armas nucleares contra objetivos en la Franja de Gaza.Poco después de los ataques de Hamás del 7 de octubre, el diputado israelí Rivatal Tally Gotliv también hizo llamamientos para que su Estado recurriera a un arma del "día del juicio final" en respuesta a los ataques.Raquel Gontijo, sin embargo, no considera que Israel vaya a recurrir a su arsenal atómico en este momento. "La probabilidad de que Israel utilice un arma nuclear en este conflicto contra Hamás es baja. El conflicto es extremadamente asimétrico, ya que las fuerzas armadas de Israel tienen capacidades muy superiores a las de Hamás y sus vecinos árabes", subrayó.Además, el apoyo internacional a Israel se vería erosionado tanto entre la opinión pública como entre los gobiernos que normalmente simpatizan con su causa, añadió. La experta no descarta, sin embargo, la posibilidad de que Israel utilice estas armas si se enfrenta a una alianza entre países árabes que "suponga realmente una amenaza existencial para el Estado de Israel", pero reitera que "esto no es lo que está ocurriendo ahora". La operación terrestre israelí en la Franja de Gaza comenzó el 27 de octubre, con el objetivo de tomar represalias por los ataques perpetrados por el grupo palestino Hamás en su territorio el día 7 del mismo mes. Según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, publicadas el 9 de noviembre, las fuerzas israelíes se han cobrado la vida de 11.025 civiles en la Franja de Gaza, entre ellos 4.506 niños, y han dejado más de 27.000 civiles heridos.

https://sputniknews.lat/20231106/amenaza-a-la-humanidad-venezuela-repudia-la-postura-de-un-ministro-israeli-sobre-agresion-nuclear-1145453712.html

https://sputniknews.lat/20231111/que-hay-detras-del-apoyo-de-estados-unidos-a-israel-1145643190.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ana Livia Esteves

Ana Livia Esteves

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Livia Esteves

israel, 📰 conflicto palestino-israelí, armas nucleares, 🛡️ zonas de conflicto