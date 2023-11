"Una jugada estratégica": Petro recurre a Álvaro Uribe para destrabar su reforma de salud

https://sputniknews.lat/20231122/una-jugada-estrategica-petro-recurre-a-alvaro-uribe-para-destrabar-su-reforma-de-salud-1145953864.html

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe con la intención de destrabar su reforma de salud. En diálogo con Sputnik... 22.11.2023, Sputnik Mundo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) en la Casa de Nariño para limar asperezas sobre la reforma de salud, uno de los objetivos que persigue el dirigente de izquierda desde la campaña.El proyecto, que fue radicado ante el Congreso en febrero de 2023 y busca garantizar la prestación de servicios como un derecho universal y poner el foco en la prevención, se encuentra estancado. Hasta el momento, la Cámara de Representantes ha aprobado el 60% del articulado que contiene el proyecto—unos 86 artículos de un total de 143— pero las discusiones se encuentran trabadas en puntos vinculados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la financiación del sistema.Pero más allá del debate sobre la reforma sanitaria, el encuentro marcó el regreso a la primera plana de la política colombiana del expresidente, que en los últimos años había coqueteado con el retiro de la actividad política y enfrenta un proceso judicial por manipulación de testigos.En diálogo con Sputnik, el politólogo colombiano Felipe Mendoza aseguró que la reunión entre los dos líderes "es un hecho político que marca varios mensajes" y supone una estrategia de parte del presidente Petro en su búsqueda de lograr incidencia sobre los actores políticos del país.El analista consideró que este rol de oposición no puede ser ocupado por otro en Colombia para Mendoza debido a que Uribe "es la piedra angular de la política colombiana". En los últimos 20 años, el dos veces presidente ha logrado impulsar a los expresidentes Juan Manuel Santos (2010-2018) y a Iván Duque (2018-2022), algo que lo sigue consolidando como referente opositor de la centro derecha y derecha del país, consideró.Duque, si bien es el último presidente, "no tiene ni la trayectoria, ni el reconocimiento, ni el impacto político que tiene el expresidente Uribe en el país", señaló el experto.No es la primera oportunidad en que Petro se reúne con el líder opositor. El dirigente de izquierda mantuvo un encuentro con el fundador del Centro Democrático en junio de 2022, pocos días después de haber resultado electo. El objetivo de Petro entonces era mostrar apertura al diálogo con sus detractores.Tras asumir el Gobierno, Petro volvió a reunirse con Uribe y en septiembre de 2022 lo recibió en la Casa de Nariño, una instancia en donde las conversaciones se centraron no sólo en la reformas que buscaba el Pacto Histórico sino en otros temas como el alza de los combustibles, el salario mínimo, entre otros. Los líderes también se reunieron en febrero de 2023.El mandatario volvió a convocar a Uribe este miércoles 22 de noviembre y el exmandatario acudió en compañía del senador Andrés Forero, el mayor opositor de la reforma en la cámara, la senadora del Nuevo Liberalismo Julia Miranda y referentes de organizaciones y agrupaciones del sector salud y de la academia.En ese marco, el experto indicó que si bien efectivamente hay otros liderazgos en Colombia, se mantiene una estructura sobre la base de una relación antagónica entre Petro y Uribe.Uribe, además, fue uno de los defensores en el Senado de la denominada Ley 100, que en 1993 modificó el sistema de seguridad social en el país y logró ampliar la cobertura de salud. "También por eso fue llamado porque el hombre es conocedor sobre el tema" aunque hoy se apueste a un cambio en enfoque, apuntó Mendoza.Un rol de articulador que contribuye a romper con la polarizaciónA los ojos de Mendoza, la reunión entre los dos grandes líderes supone una ruptura con la "dinámica de polarización que se viene dando hasta el momento en el país". Uribe asume así un rol de articulador y generador de confianza tanto en los sectores de oposición como en los actores del sistema de salud que se busca modificar.En ese sentido, el expresidente ha reiterado que su partido tendría un rol de "oposición razonable" o "constructiva" con la administración de Petro, a pesar de haber manifestado en reiteradas ocasiones su posición contraria a la reforma de salud petrista.En efecto, desde el Gobierno se pretende una reforma estructural para enfocar la salud en la prevención y la atención primaria, lo que requeriría asegurar la atención en territorios alejados donde actualmente es difícil el acceso. El punto más cuestionado de la reforma radica en la pérdida de poder de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), empresas privadas que garantizan la prestación del plan de salud obligatorio en Colombia.Para Mendoza, el rol de Uribe podrá contribuir a que la reforma no corra el riesgo de quedarse en trámite en el Congreso. El experto sostuvo además que se busca calmar los ánimos políticos y tratar de lograr consensos en los espacios de diálogo.La reunión entre Petro y Uribe se enmarca en un contexto en el que el Pacto Histórico no logró consolidarse en los resultados locales de las elecciones territoriales. "Petro hoy se encuentra sumido en un ambiente postelectoral bastante complejo en donde tiene que sacar adelante no solamente el tema de la salud, sino un paquete de seis reformas estructurales de la nación", explicó.El experto sostuvo que, en este marco, el presidente "se dio cuenta que tiene que buscar esos puntos de acuerdo con la oposición para poder marcar un nivel de gobernanza medianamente aceptable".

