https://sputniknews.lat/20231122/y-si-ucrania-pierde-la-pregunta-que-se-plantea-en-occidente-1145913463.html

"¿Y si Ucrania pierde?": la pregunta que se plantea en Occidente

"¿Y si Ucrania pierde?": la pregunta que se plantea en Occidente

¿Y si Ucrania pierde la batalla contra Rusia? Esta pregunta tabú sobrevuela la mesa europea tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, destaca el artículo... 22.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-22T15:32+0000

2023-11-22T15:32+0000

2023-11-22T15:48+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/01/1145316140_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_719ac5b033eb9e7713d809512f667d30.jpg

Las estimaciones de Occidente sobre la posible crisis tanto social como militar de Rusia han resultado insostenibles, según Le Figaro. El Ejército ruso ha demostrado que puede adaptarse bien en el campo militar según sus necesidades, modificando las tácticas para hacerlas más eficaces. El medio elogia la industria armamentística rusa que puede producir grandes cantidades de municiones."Los rusos han demostrado una vez más que tienen una extraordinaria capacidad de resistencia", señala el periódico.Israel, rival de UcraniaLas medidas occidentales, que se esperaba que causaran el colapso de la economía rusa y el aislamiento diplomático, no tuvieron el éxito deseado que querían los aliados, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Sobre todo, los países del Sur Global demostraron su voluntad de ponerse del lado de Rusia y, más que eso, cooperar con el país eslavo.Mientras tanto, este año Ucrania sigue coleccionando sus fracasos. Así, en la entrevista al medio británico The Economist, el general ucraniano Valeri Zaluzhni califica como "callejón sin salida" el estado de sus fuerzas, al mismo tiempo señalando la falta de armas de Occidente.Aparte de eso, el conflicto palestino-israelí ha borrado Ucrania de la agenda mediática, pone de relieve Le Figaro. El exministro de Exteriores ucraniano, Pavlo Klimkin, admite la competencia con Israel en el caso de los suministros de las municiones estadounidenses. Más que eso, predice que la situación va a empeorar.En cuanto a los altos cargos rusos, la publicación subraya que están unidos en torno al presidente Vladímir Putin, que tiene muchas posibilidades de ser reelegido en marzo de 2024. También esperan cambios en la administración estadounidense, estimando que se podría llegar a un acuerdo con Donald Trump.Promesas vacías"Y hoy no hay señales de retirada, ni siquiera por parte de Alemania. La defensa de Ucrania sigue considerándose una cuestión existencial", Le Figaro cita a un funcionario francés.Sin embargo, en realidad, Occidente no hace más que gestos vacilantes. Así, la promesa de suministrar un millón de municiones hasta la primavera de 2024 solo se ha cumplido hasta ahora en un 30%. Tampoco se ha producido la transición hacia una economía de guerra, anunciada por algunos dirigentes europeos. Las promesas de Bruselas no va más allá que eslóganes, dice el medio francés.La falta de voluntad de Occidente para apoyar a Ucrania tanto como desea está provocando que los políticos ucranianos se pregunten: "¿Tienen las potencias occidentales una estrategia para Ucrania?". Sobre todo, el contexto de la cumbre de la OTAN en Washington en julio de 2024 que son cada vez menos optimistas para Kiev.Analizando el conflicto y sus implicaciones para Europa, el cambio de poder en EEUU forzará a los líderes europeos a despertar, ya que la administración que supuestamente liderará Trump no estará tan comprometida como la actual de Biden.

https://sputniknews.lat/20231121/eeuu-reduce-en-mas-de-un-30-el-suministro-de-municiones-vitales-a-ucrania-a-favor-de-israel-1145902766.html

https://sputniknews.lat/20231120/el-asesor-de-zelenski-augura-el-fin-de-la-existencia-de-ucrania-en-los-proximos-10-15-anos-1145887629.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto