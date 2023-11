https://sputniknews.lat/20231123/el-nino-pone-en-aprietos-a-las-cerezas-chilenas-que-no-quieren-perder-pisada-en-el-mercado-chino-1145987075.html

El Niño pone en aprietos a las cerezas chilenas, que no quieren perder pisada en el mercado chino

El Niño pone en aprietos a las cerezas chilenas, que no quieren perder pisada en el mercado chino

Durante los primeros meses del año, Chile exportó cerezas a China por 1.379 millones de dólares, una cifra que superó en 3,5% al mismo período de 2022. Los envíos, reportados por ProChile — institución del Ministerio de Relaciones Exteriores que promueve la oferta de bienes y servicios chilenos en el mundo— ya equivalen al 20% del total de exportaciones "no cobre no litio" al gigante asiático.Sin embargo, las expectativas podrían no ser tan auspiciosas para la temporada 2023-2024. El Comité de Cerezas de Frutas de Chile, que representa más del 85% del volumen de las exportaciones chilenas de cerezas enviadas al mundo, divulgó una segunda estimación para la temporada que recoge efectos climáticos adversos que ha enfrentado este sector.Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, explicó a Sputnik que esta temporada ha sido "difícil de estimar" y puntualizó que los volúmenes de exportación varían semana a semana debido a condiciones climáticas derivadas del cambio climático y, especialmente, el fenómeno de El Niño, que actualmente está afectando diversas zonas del país.El fenómeno de El Niño consiste en un calentamiento de la temperatura superficial del agua del mar en niveles sobre lo normal, la posibilidad de registrar olas de calor, así como una menor presencia de lluvias en la zona norte del país. A esto se suman las lluvias que afectaron recientemente la zona centro sur del país, fenómenos que preocupan en tiempos de cosecha.La segunda previsión entregada por el Comité de Cerezas cifró en 81.477.564 de cajas (cada una con 5 kilos de capacidad) los envíos totales para periodo 2023-2024. Un volumen que es un 14,6% menor a la primera estimación del Comité entregada en octubre pasado, y levemente menor (-1,89%) a las exportaciones de la temporada pasada (2022-2023).La directora Ejecutiva del Comité de Cerezas puntualizó que el peak de exportaciones se espera para la semana del 18 al 24 de diciembre y que los esfuerzos están concentrados en enviar la fruta "con la calidad y condición que los mercados esperan, y pese a la baja en los volúmenes estamos confiados en que será una buena temporada".Soler indicó que a la fecha se han enviado 5.249 toneladas de cerezas al mundo. El 88% de este volumen tuvo como destino China.El regalo perfecto para el Año Nuevo ChinoSoler explicó que las cerezas chilenas llegan en un tiempo especial al mercado chino, donde suele ser el regalo perfecto para la fiesta del Año Nuevo Chino, en la que representa prosperidad y fortuna. También denominada como 'Fiesta de la Primavera', es la festividad tradicional más importante del año en el calendario chino y es celebrada también en otros países en el este y del sudeste de Asia.Para que esta fruta llegue en buenas condiciones a China, y a cualquier parte del mundo donde es exportada, Soler explicó que cuentan con un servicio de barco especial, llamados Cherry Express, "que nos permiten llegar en forma directa con la fruta en alrededor de 22 días".Asimismo, la directora ejecutiva de Cerezas Chile detalló que han trabajado con puertos locales e internacionales para que el proceso logístico se desarrolle de la mejor manera posible, asegurando la entrega de la fruta a tiempo y con la calidad que se requiere."Estamos recién comenzando la temporada, por lo mismo, los volúmenes aún son pequeños. En la medida que la temporada avanza, iremos creciendo en volumen", cerró la directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile.

