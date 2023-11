https://sputniknews.lat/20231123/el-triunfo-de-geert-wilders-en-los-paises-bajos-euroescepticismo-y-la-tendencia-anti-kiev-en-la-ue-1145983130.html

El triunfo de Geert Wilders en los Países Bajos: euroescepticismo y la tendencia anti-Kiev en la UE

La contundente victoria del referente del Partido por la Libertad, considerado un "outsider" de la política holandesa, ratifica el buen momento de los... 23.11.2023, Sputnik Mundo

Wilders, un diputado de 60 años que hizo campaña reclamando el fin de las ayudas a Kiev, criticando las políticas de migración de la Unión Europea y proponiendo un referendo para que el país se vaya del bloque regional, fue el sorpresivo ganador de las elecciones generales realizadas en los Países Bajos el pasado miércoles 22 de noviembre.Su formación, el Partido por la Libertad (PVV) resultó la más votada de los comicios, obteniendo 37 escaños, unos 12 más que la alianza socialdemócratas y ecologistas (GroenLinks-PvdA), que todas las encuestas previas indicaban que sería el triunfador de la jornada.De esta manera, Wilders es ahora el favorito para encabezar el nuevo gobierno, que podría nacer de una coalición de partidos liberales, de centro-derecha y nacionalistas que también ocupan escaños en el muy fragmentado parlamento holandés.Y añadió: "La esperanza del pueblo holandés es recuperar su país".El tono de sus palabras coincidía con lo que ha sido históricamente el posicionamiento del dirigente con respecto a algunos de los temas más calientes de la agenda política holandesa, como lo son la migración, que Wilders prometió "regular" aunque "sin hacer distingos de credo u origen", y la necesidad de bajar el alto costo de vida y "poner a los holandeses primero", evocando el mantra de America First ("Estados Unidos primero") del expresidente y actual favorito para la nominación republicana, Donald Trump.El triunfo del diputado holandés ratifica además la popularidad electoral en la Unión Europea de los candidatos que se oponen a la adopción de políticas decididas en Bruselas, especialmente en relación a cuestiones migratorias y de política climática, como también en términos de brindar apoyo a Kiev y cortar lazos con Rusia."Incluso si no se convence a los votantes holandeses para que sigan a los británicos fuera de la UE —las encuestas sugieren que es poco probable—, todo indica que un gobierno dirigido por Wilders seguirá siendo una pesadilla para Bruselas", señala el medio. "Un asiento para Wilders en la mesa de la cumbre de la UE transformaría la dinámica [...] De repente, políticas que van desde la acción climática hasta la reforma de la UE y las armas para Ucrania serán objeto de debate, e incluso de revocación", reitera el medio.Apenas en septiembre, el ex primer ministro de Eslovaquía, Robert Fico, regresó al poder tras una sorpresiva victoria electoral apoyada en un discurso muy duro contra la corrupción de Kiev (a finales de octubre anunció que el país dejaría de enviarle armas a Volodímir Zelenski) y prometiendo un mayor gasto social.En un mismo sentido, la primer ministro Georgia Meloni ganó las elecciones del año pasado en Italia con la promesa de abordar el aumento de migrantes que llegan a las costas del país europeo y endurecer el control para evitar tragedias como el "naufragio de Lampedusa", cuando un barco de migrantes provenientes de África se hundió, dejando casi 370 víctimas mortales.Además, formaciones como Alternativa para Alemania, o Agrupación Nacional (Francia), comandado por la diputada Marine Le Pen, han hecho grandes avances parlamentarios en los últimos dos años, y según todas las encuestas podrían sorprender en los comicios parlamentarios de sus países el año próximo.Al otro lado del Atlántico también ha llegado la ola antiucraniana que domina la política electoral europea. Según una encuesta publicada en agosto pasado por la cadena CNN, un 55% de los estadounidenses se niega a seguir financiando la escalada bélica de Kiev, mientras se han estancado en el Congreso los nuevos pedidos de fondos destinados para Kiev del presidente Joe Biden debido a la oposición de la bancada republicana. Los legisladores opositores argumentan que ese dinero debe utilizarse para abordar la crisis fronteriza con México o luchar contra la epidemia de fentalino en el país, que ha provocado muertes récord en lo que va del 2023.

