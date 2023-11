https://sputniknews.lat/20231123/la-motosierra-de-milei-es-viable-el-ajuste-prometido-por-el-presidente-electo-argentino-1145984134.html

La motosierra de Milei: ¿es viable el ajuste prometido por el presidente electo argentino?

El presidente electo argentino, Javier Milei, prometió un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, atacando la deuda del Banco Central, los funcionarios y la obra... 23.11.2023, Sputnik Mundo

En los días siguientes a su victoria electoral, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, ratificó su intención de aplicar una política de "shock" que permita un ajuste de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) del país. De acuerdo a las primeras declaraciones del mandatario entrante, el recorte se basaría en la supresión de 11 ministerios, el "fin de la obra pública" y la cancelación de la deuda del Banco Central argentino con los bancos privados.Sin embargo, el plan de ajuste de Milei es recibido con escepticismo por economistas, que ven poco viable la intención del presidente electo de que un ajuste de esa magnitud solo "lo pague la política".El experto explicó que actualmente el gasto público consolidado, sumando al Estado nacional, las provincias y los gobiernos municipales, representa un 40% del PBI. El primer problema radica en que "las que más gastan son las provincias, ya que se encargan de servicios que están descentralizados como la salud, la educación y la seguridad".Pero, contando solamente el gasto del Estado nacional, también aparecen dificultades. Dvoskin recordó que el mayor porcentaje del gasto del Estado nacional se lo lleva la seguridad nacional que, sumado a las atribuciones nacionales en seguridad, salud y educación, totalizan el 90% del gasto.Si bien Milei dijo que del recorte de 15 puntos del PBI solo 5 corresponderían a ajustes del gasto público —el restante 10% corresponde a las deudas del Banco Central con las Letras de Liquidez (Leliqs)—, Dvoskin advirtió que el ajuste sería igualmente problemático. "Si el gasto público es 40% del PBI, el 5% del PBI serían 12,5% del gasto público. Si decimos que seguridad social, educación, salud y seguridad son el 90%, no te da para reducir el 12%", calculó.Dvoskin subrayó además que "los gastos de la política" como sueldos de asesores o funcionarios "no llegan al 1% del PBI". Más difícil aún es recortar en la plantilla de funcionarios de planta permanente del Estado porque "legalmente tiene su cargo y no lo podés echar".La reducción en la cantidad de ministerios tampoco sería significativa porque, en el fondo, "serán los mismos edificios con los mismos empleados, con la única diferencia de tener estructuras jerárquicas diferentes". El experto aclaró que podría haber un ahorro "si se decide desintegrar áreas enteras", aunque "en términos fiscales el sueldo de esos empleados públicos no es relevante".En contrapartida, el economista consideró que Milei sí podría avanzar en otros recortes "más fáciles de atacar" como la quita de subsidios a servicios públicos, algo que ya había intentado el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) durante su gestión. También podría ahorrar en los salarios públicos a través de "un ajuste más pasivo que activo", no actualizando los salarios por la inflación.Para Dvoskin, los recortes que podría aplicar no solo no abarcarían el tamaño previsto por el nuevo presidente sino que generarían nuevos perjuicios a la actividad económica. Un ejemplo señalado por el economista es el prometido parálisis en la obra pública, algo que el experto consideró "un sinsentido"."Parar la obra pública afecta los motores del crecimiento. Genera empleo, el empleo genera consumo y el consumo recaudación. Lo que estos dirigentes no entienden es que los ingresos dependen de la actividad y la actividad depende del gasto; si hay más actividad, recaudás más", sintetizó el especialista.Dvoskin recordó lo que le ocurrió al exministro de Economía argentino Domingo Cavallo, que antes de la crisis de 2001 en Argentina aplicó un plan de "déficit cero" que "logró una baja del déficit mucho más pequeña que la recesión que provocó".El economista sostuvo además que si bien es necesario resolver la deuda de 10 puntos del PBI que el Banco Central mantiene con los bancos a través de las Leliqs, "colocar eso en el paquete del ajuste fiscal es contablemente una ridiculez", ya que se trata de "un problema de política monetaria" y no fiscal.Para Dvoskin, Milei afronta la economía desde "su manual, que es muy básico, y sin conocimiento del mundo real". "Él dice que los salarios van a subir cuando bajen los impuestos, aumente el ahorro y por lo tanto la inversión y la productividad. Es una cadena causal de un montón de pasos pero la discusión salarial no es solamente esa, hay una dimensión política que él no está concibiendo", advirtió.

