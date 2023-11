https://sputniknews.lat/20231122/todavia-despierta-incertidumbre-la-preguntas-por-responder-sobre-la-dolarizacion-que-busca-milei-1145955725.html

"Todavía despierta incertidumbre": la preguntas por responder sobre la dolarización que busca Milei

"Todavía despierta incertidumbre": la preguntas por responder sobre la dolarización que busca Milei

La dolarización en Argentina, bandera del presidente electo, ingresa en un periodo crucial. Ya iniciada la transición con el Gobierno saliente de Alberto... 22.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-22T21:45+0000

2023-11-22T21:45+0000

2023-11-22T22:02+0000

argentina

javier milei

fondo monetario internacional (fmi)

💬 opinión y análisis

💶 divisas

bcra

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/16/1145955432_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_54b3b32459827f3e2f6bf80967688023.jpg

Tras el triunfo de Javier Milei, todas las miradas reposan en la consigna emblemática en torno a la cual el presidente electo organizó su campaña: la dolarización de la economía argentina. Ante un escenario signado por la acuciante escasez de reservas en el Banco Central (BCRA), el mercado se pregunta hasta qué punto es viable el programa impulsado por un Gobierno en franca minoría en el Congreso.Si bien el líder de La Libertad Avanza moderó el impulso de la medida tras la victoria en las elecciones al referirse a un "período de transición" que debería atravesar antes de concretar la reforma, lo cierto es que el mandatario electo ha expresado públicamente su intención de avanzar en la iniciativa tomando como referencia la propuesta del financista Emilio Ocampo, a quien designaría como presidente del Banco Central, según anunció públicamente.En su libro Dolarización, una solución para la Argentina, Ocampo propone el programa para sustituir al peso por la divisa estadounidense, en línea con la experiencia de Ecuador. Para ello, lo primero sería afrontar el "problema de las Leliqs" (Letras de Liquidez), instrumentos de deuda del BCRA con bancos privados cuyo fin es el de absorber los pesos excedentes en la economía.Según los cálculos del autor, el país necesitaría cerca de 30.000 millones de dólares para rescatar el stock total de Leliqs. La monumental cifra se inscribe en un escenario en el que las arcas del Banco Central registran reservas negativas netas por 10.000 millones de dólares -debido a los compromisos de deuda descontados de las reservas brutas-.La incógnita de fondo"La pregunta no es el qué, sino el cómo: aún no sabemos de qué manera Milei planea llevar a cabo el programa de ajuste que promete. Su orientación es clarísima, pero el plan en sí todavía despierta incertidumbre", dijo a Sputnik Federico Zirulnik, economista e investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.Consultado por Sputnik, el economista Santiago Manoukián, de la consultora Ecolatina, advirtió que "la dolarización enfrenta numerosos obstáculos y riesgos de corto plazo para implementarse, más allá de la discusión de si es conveniente o no. Para el analista, si se necesitan casi 30.000 millones de dólares al tipo de cambio actual, ya hay una restricción financiera enorme".Manoukián destacó la colosal tarea que supondría concretar tamaño endeudamiento: "El punto central es conseguir la ingeniería financiera necesaria, que es el préstamo de un monto suficiente como para poder abandonar las restricciones cambiarias sin afrontar mayores riesgos en las reservas. Es difícil porque Argentina hoy prácticamente no tiene acceso al crédito".En este punto emerge un actor trascendental para la política argentina: el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que el país mantiene un acuerdo firmado por el actual Gobierno para el pago de la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri en 2018.Como virtual auditor de la gestión macroeconómica, el grado de respaldo del Fondo para iniciativa reviste un rol trascendental. "El obstáculo principal de Milei, más allá de la falta de reservas, lo trae el poco convencimiento que despierta la dolarización en sectores del establishment vinculados a Wall Street y al FMI", opinó Zirulnik. Sin embargo, el investigador reconoce que la propuesta de un drástico ajuste de las cuentas públicas puede hallar aprobación en Washington.El costo socialIndependientemente de la factibilidad de la dolarización, el consenso de los especialistas apunta al impacto inicial que tendría su implementación. La retracción de los ingresos llegaría en una sociedad cuyos ingresos registran seis años consecutivos de caída en términos reales, en el marco de una inflación del 140%."Si Milei planea un ajuste del gasto de 10 puntos del PBI, como dice en su plataforma, seguramente no alcance con recortar los gastos del funcionamiento político sino que alcanzaría a las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones que hoy en día funcionan de sostén de una parte de la sociedad en un contexto tan adverso", explicó el investigador.Manoukián concibe las potenciales consecuencias de la medida en términos de su supervivencia: "Si la dolarización es desordenada, la situación social se agravaría tanto que podría poner en jaque todo el programa, desgastando la legitimidad del Gobierno. Cualquier ajuste drástico necesariamente va a requerir de apoyo político para la administración de la conflictividad social y del diálogo con movimientos sociales y sindicatos", afirmó.El sinuoso camino de la transiciónPrescindiendo de las especulaciones en torno al rumbo que adopte el Gobierno de La Libertad Avanza, el horizonte tiene una fecha como norte más próximo: el 10 de diciembre, día de la asunción de Milei y, por ende, de la toma de posesión de toda la maquinaria económica que hasta el momento conduce el excandidato Sergio Massa.Consciente del impacto en las expectativas que despiertan los anuncios que anticipe el presidente electo antes de dicha fecha, Manoukián advirtió: "Si Milei promete que va a dolarizar, el mercado naturalmente descontará una devaluación y eso puede traducirse en un salto brusco de la inflación y demás indicadores, aún cuando la presidencia de Alberto Fernández no terminó".En ese marco, la imagen de la reunión entre el presidente saliente y el mandatario electo podría apaciguar las aguas respecto al futuro inmediato. "Las expectativas reposan en tres ejes centrales: las señales del programa de Milei, lo que ocurra durante la transición y las próximas medidas del Gobierno saliente. De esa tríada se desprende lo que suceda hasta el traspaso de mando", explicó el consultor.Consultado al respecto, Zirulnik sentenció que "hoy es más importante lo que termine diciendo Milei que lo que pueda hacer el oficialismo, ya de salida. En ese sentido, señaló que si el Gobierno de Fernández "decide anunciar un precio del tipo de cambio oficial para intentar 'frenar' cualquier presión devaluatoria excesiva, eso ayudará a mantener la calma en los mercados para que la transición sea ordenada".Sin embargo, el investigador advierte que, para llevar adelante la dolarización, al presidente electo "le conviene que esto explote antes de que asuma: que haya un salto cambiario e inflacionario antes de asumir, porque eso le dejaría el terreno más allanado sin pagar el costo político. Pese a todo, creo que todos los elementos están dados para que la transición sea ordenada. La duda es más política que económica".

https://sputniknews.lat/20231122/que-futuro-le-espera-a-argentina-con-la-presidencia-de-javier-milei--1145949019.html

https://sputniknews.lat/20231122/como-tiburones-a-un-herido-asi-podria-ser-la-pelea-por-la-petrolera-que-quiere-privatizar-milei-1145923193.html

https://sputniknews.lat/20231120/dolares-acciones-e-inflacion-como-respondieron-los-mercados-al-triunfo-de-milei-1145896896.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, javier milei, fondo monetario internacional (fmi), 💬 opinión y análisis, 💶 divisas, bcra