Pérdida de beneficios sociales en EEUU podría descarrilar reelección de Biden

Pérdida de beneficios sociales en EEUU podría descarrilar reelección de Biden

Una serie de populares programas de ayuda de la era de la pandemia han expirado este otoño en Estados Unidos, creando los llamados precipicios en las... 23.11.2023

La desaparición de estas ayudas deriva en una serie de nuevas cargas financieras que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, los jóvenes y a los afroamericanos, que son una parte fundamental del electorado demócrata y que podría alejarse de ese partido al culpar al presidente de esa situación.Además de una inflación obstinadamente alta, estas cargas financieras para grupos vulnerables corren el riesgo de socavar aún más el discurso del presidente de que está reconstruyendo la economía "desde la mitad hacia arriba y desde abajo hacia fuera", en particular entre los votantes que necesita en noviembre.De acuerdo con el medio, las ayudas económicas que desaparecerán incluyen préstamos estudiantiles, un fondo de emergencia de 24.000 millones de dólares para ayudas a las guarderías, así como restricciones al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que alimenta a más de 40 millones de estadounidenses de bajos ingresosComo resultado, la red de seguridad social, que fue testigo de una expansión histórica entre 2020 y 2022, se está reduciendo de nuevo. La tasa de pobreza en Estados Unidos ya está aumentando, según datos de la Oficina del Censo: del 7,8% en 2021 al 12,4% en 2022 y eso fue antes de que expirara la última ronda de ayudas contra la pandemia.Pese a sus esfuerzos, Biden se ha visto obstaculizado por los republicanos y algunos demócratas del Congreso, que argumentan que los programas son demasiado caros y ya no son necesarios a medida que la pandemia ha ido remitiendo. Los republicanos, por ejemplo, negociaron el fin de la moratoria de pagos como parte del acuerdo sobre el techo de la deuda.La situación económica adversa ya empiézanos a afectar la popularidad de Biden de cara a la elección presidencial, en la que muy posiblemente enfrentará al expresidente Donald Trump, quien se mantiene como el posible candidato republicano más popular y sigue aventajando al actual mandatario.En una encuesta del New York Times y el Siena College realizada en octubre, el 57% de los votantes registrados en estados indecisos dijeron que las cuestiones económicas eran el factor más importante para determinar a quién votarán en 2024, pero sólo el 19% calificó el estado actual de la economía de excelente o bueno.El 59% dijo que confiaba en que el expresidente Donald Trump haría un mejor trabajo en la gestión de la economía, incluido el 53% de las personas que ganan menos de 50.000 dólares, un grupo mucho más propenso a utilizar la red de seguridad social. El 62% de los votantes de esa franja económica dijo que la economía era el factor más importante a la hora de decidir su voto.Los analistas políticos advierten que es probable que la pérdida de prestaciones -y cualquier presión financiera adicional que cause- se sume a la visión generalmente pesimista de la economía que tienen los votantes.

